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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay Diyarbakır'da yaşandı. Emniyet güçleri kendilerini istihbarat, MİT ve devlet görevlisi olarak tanıtıp yakınlarını cezaevinden çıkarma ve kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen süphelileri yakaladı.

Şüphelilerin kendilerini ‘istihbarat görevlisi’, ‘MİT görevlisi’ ve ‘devlet görevlisi’ olarak tanıttıkları, mağdurları yakınlarını cezaevinden çıkarma veya kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle kandırarak para aldıkları belirlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.