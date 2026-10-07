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Kaynak: AA / İHA

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kendilerini "Cumhuriyet Başsavcısı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Başsavcılık koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Artuklu ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Çalışmalar kapsamında, şüphelilerin "panel" olarak kullandıkları sistem de ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü ve kapsamının genişletileceği öğrenildi.

Öte yandan, yetkililer, kendisini "savcı, polis veya asker" olarak tanıtıp para isteyen kişilere itibar edilmemesi, bu tür taleplerle karşılaşılması halinde durumun vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirilmesi yönünde vatandaşları uyardı.