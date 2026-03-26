Yunanistan’ın Türk nüfusunun bulunduğu İskeçe kentinde kendi seçtikleri müftü ile Cuma namazı kılmak isteyen Türklerin yarın görülecek dava öncesi yapılan açıklamada 11 Ekim 2024 tarihinde İskeçe Çınar Camisinde cuma namazı sırasında yaşanan olayların 1985 yılından bu yana devam eden müftülük meselesinin, toplumun iradesi ile devlet uygulamaları arasındaki uyumsuzluktan kaynaklandığı vurgulandı.

İskeçe Adliyesinde yarın (27 Mart Cuma) görülecek Çınar Camii “provokasyonu” davası öncesinde, davada yargılanan 4 sanık Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse tarafından yapılan açıklamada 11 Ekim 2024 tarihinde İskeçe Çınar Camisinde cuma namazı sırasında yaşanan olayların münferit bir tepki olmadığı, Batı Trakya Türk Azınlığının uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan müftülük sorununa yönelik birikmiş rahatsızlığın bir sonucu olduğu ifade edildi. 1985 yılından bu yana devam eden müftülük meselesinin, toplumun iradesi ile devlet uygulamaları arasındaki uyumsuzluktan kaynaklandığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Batı Trakya Türk Azınlığının kendi iradesiyle seçtiği müftüleri meşru kabul ettiği, buna karşılık uluslararası anlaşmalar ve demokratik ilkelerle bağdaşmadığı belirtilen atama yoluyla görevlendirilen müftülerin tanınmadığı dile getirildi. Yargılanan sanıkların eylemlerinin bireysel olmadığı belirtilirken, olayların büyümesinin önüne geçildiği de kaydedildi.

İskeçe Çınar Camisinde yaşanan olayların da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği ifade edilirken, yargılanan dört kişinin eyleminin bireysel bir müdahale değil, toplumsal haklara ve iradeye sahip çıkma amacı taşıdığı kaydedildi. Ayrıca olay sırasında daha büyük gerginliklerin önüne geçildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

11 Ekim 2024 Cuma günü Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis’in de katılımıyla gerçekleştirilen İskeçe Medresesinin açılışının ardından Yunan devletince atanmış müftüler Çınar Camisi’nde cemaatle birlikte cuma namazı kılmak istemiş ancak Türkler tarafından camiden uzaklaştırılmıştı. Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri, devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.