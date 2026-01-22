Değerli okurlarım, hayat, bazı insanları kendi rüzgârı ile sürüklerken, bazı insanlar da kendi rüzgârını yaratırlar. Bu yazımda; inşaat şantiyelerinden akademik kürsülere uzanan bir başarı öyküsünü ve ustalıkla bilimin kesişimindeki gönüllü bir kültür elçisinin yolculuğundan söz edeceğim.

Lise son sınıftan öğrencim olan ve 41 yaşındayken yüksek lisans eğitimine başlayan, aynı zamanda iyi bir bağlama ustası olan Necdet Kurt da kendi rüzgârını yaratanlardan birisidir.

Kendisiyle 1996’da Didim’de karşılaştığımda, Didim’e çok güzel konutlar kazandırmış başarılı bir iş insanıydı. Ancak içindeki sanat, bilim ve müzik ateşi hiç sönmemişti. Bu karşılaşmadan 9 yıl sonra, iş hayatının yoğunluğuna ve ticari kariyerinin zirvesinde olmasına karşın akademik hayallerinin peşine düşmüş, bir taraftan müteahhitliğe devam ederken bir taraftan da Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında özel öğrenci statüsünde yüksek lisans derslerini almıştır.

Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türk Halk Edebiyatı alanında “Çıldır Âşık Havaları'nın Ezgisel Yapıları ve Âşık Şenlik Hikâyelerinde Çıldır Âşık Havaları'nın Yeri”, konusunda yüksek lisansı yapmış, 2019’da Azerbaycan Milli İlimler Akademisinde Folklor ve Müzik alanında doktora eğitimine başlamış, tezini “Âşık Veysel’in söz-ezgi üretimi ve beslendiği kaynaklar” üzerine hazırlarken küresel pandemi engeline takılıp bırakan Necdet Kurt, akademik tutkusundan ödün vermemiş; 2023’te Hacettepe Üniversitesinin Güzel Sanatlar Enstitüsü - Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalında tekrardan doktora eğitimine başlayıp tez aşamasına varmıştır.

Çocuk yaşta bağlama çalmaya başlamasından ve âşıklık kültürüne meraklı olmasından dolayı amatör ruhla araştırmalar yapıp, birçok yazı kaleme alan Kurt, Aralarında “Kıvırcık Ali” adıyla ünlenen Ali Özütemiz’in de bulunduğu çok sayıda öğrenciye bağlama öğretmiştir.

1985-87 yıllarında Turhal Halk Müziği Korosu kurup Kültür Bakanlığının kurumlar arası koro yarışmalarında il birincisi olmasını sağlamış, 1989’da eğitim için gittiği Avusturya'da "Volkshochschule" adıyla anılan Halk Eğitim Merkezlerinde bir süre bağlama dersleri vermiştir.

1995’te Didim’e yerleştikten sonra Didim Müzik Derneği kurucuları arasında yer almış, üç yıl Didim T.H.M. koro şefliği yapmış, Didim Halk Eğitimi Merkezinde Türk Halk müziği korosu kurup çok sayıda koro konserleri gerçekleştirmiştir.

Başta Tokat ve Amasya olmak üzere, Anadolu’nun birçok bölgesinden halk türküleri derleyip notaya almıştır. Çok sayıda TV ve Radyo programına araştırmacı veya konuk sanatçı olarak katılmış, yurt içinde ve Almanya, Avusturya, Avustralya, Gürcistan, Yunanistan, Hollanda, Kosova, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerde dinleti ve solo konserler vermiş; Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Yunanistan’da alan araştırmaları yapmıştır.

Halk müziği formunda çok sayıda bestesi olan Necdet Kurt’un bazı besteleri diğer sanatçılar tarafından albümlerine okunmuş ve dijital platformlarda yayımlanmıştır.

2025 yılında doktora danışman hocası Prof. Dr. Ayten Kaplan ile birlikte Özbekistan-Buhara Üniversitesinde kısa süreli Türk Halk Müziği dersleri verip koro hazırlayan Kurt’un künyeleri: “El Vurup Yaremi İncitme Tabip - Araştırma, İnceleme, Derleme” Kanyılmaz Matbaası, 2016 İzmir; Tokat Valiliği “1.Altın Asma Türk Halk Müziği Beste Yarışması Türküleri“ Yayına Hazırlayanlar: Necdet Kurt-Salih Turhan-Selahattin Adıgüzel-Âdem Çakır-Hayriye Daşkın Melek; “Mehmet Yardımcı’nın 60. Sanat Yılına Dost Yazıları”, Âşıkça Yayınevi, 2022, Ankara olan üç kitabı yayınlanmıştır.

Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda 40’tan fazla bildiri sunmuş, uluslararası hakemli dergilerde makaleler yayımlamış, Türküğ ve Âşıkça gibi kültür dergilerinde hem yayın kurulu üyeliği hem de köşe yazarlığı yapmıştır.

2007’de Dr. Gani PEKŞEN, Necdet KURT, Sercan YILDIZ, dan oluşan bir ekiple “Tokat Türkmenlerinin Cem Ritüellerindeki Müzikleri ve Tokat'a Bağlı İlçelerdeki Uzun Havalar”, konulu Ege Üniversitesi T.M.D. Konservatuvarı, Ses eğitimi Bölümü Araştırma Projesinde yer alıp önemli bir araştırmaya imza atmıştır.

“Bektaşilik ve Müzik” adlı yazısıyla “Hacı Bektaş-ı Veli”, Ihlamur Yay. İst. 2021;

“Âşık Veysel'in Yaşamını Etkileyen Olaylar ve Halk Sanatkârları” adlı yazısıyla “Âşık Veysel”, İBB Kültür Yay. İst. 2022;

“Muhlis Akarsu Türkülerinde Gurbet” adlı yazısıyla “Kangal Araştırmaları” Kangal Belediyesi Yay. Kangal, 2022;

“Öte Yakadaki Veysel” adlı yazısıyla “Âşık Veysel” Ihlamur Yay. İst. 2023;

“Bir Cumhuriyet Aydını Âşık Veysel” adlı yazısıyla “Cumhuriyet Erdemdir” Ankara Büyük Şehir Belediyesi Yay. Ankara, 2023;

“Gazete Arşivlerindeki Veysel” adlı yazısıyla “Âşık Veysel” Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. Ankara, 2025 adlı yayınların yanı sıra: 2008’de: I. Tarih ve Kültürüyle Zile Sempozyumu’nda “Yaşayan Zileli Âşıklar”; 2011’de Uluslararası Malatya Türk Halk Müziği Sempozyumu’nda “Türkülerin Anlam Dünyası, Türkü Metinlerinde Sürrealist Yaklaşımlar ve Benzetmeler”; 2011’de II.Tarih ve Kültürüyle Zile Sempozyumu’nda “Zileli Sadık Doğanay’ın Sanatsal ve Biyolojik Soyağacı”; 2014’te Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumunda “Tokat Türkülerinin Melodik ve Ritmik Bakımdan İncelenip Sınıflandırılması”; 2015’te, III. Tarih ve Kültürüyle Zile Sempozyumunda “Zileli Kemterî Kolu ve Kemterî Kolu Âşıklarında Alevi- Bektaşi Düsturları”; 2015’te Kosova-Prizren’de yapılan Balkanlarda Bektaşilik ve Bektaşi Edebiyatı" Uluslararası Sempozyumunda “Alevi-Bektaşi Edebiyatı ve Müziğinin Oluşumu, Balkanlardaki Yansıma ve Uygulamaları”; 2016’da Yunanistan- Selanik’te 2,Uluslararası Selanik Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumunda, Necdet Kurt - Yar. Doç. Dr. Sadık Yöndem (Müşterek) “Halk Ozanlarının Eserlerinin Anadolu Halkının Günlük Yaşantısı Üzerine Etkileri”; 2016’da Gürcistan-Tiflis’te Türkiye Gürcistan Bektaşî Kültürü ve Ozanlar Sempozyumunda “Borçalı Âşıklarının Bayatılarında/Mahnılarında Anadolu Motifleri”; 2016’da Kazakiztan-Yesi (Türkistan)’da “Hoca Ahmet Yesevi ve Günümüzdeki İzleri” Uluslararası Sempozyumunda “Yesevî Hikmetlerinden, Anadolu Zakirlik Geleneğine: Nasıl Oluştu? Etkileri ve Sonuçları”; 2016’da Mersin’de Yeniceli Âşık Sıdkî Baba ve Popülerlik Çerçevesinde Kültür Sanat Sempozyumunda “Yeni Bulgular ve Bilgiler Işığında Tatyan Havaları”; 2016, Mersin’de Yeniceli Âşık Sıdkî Baba ve Popülerlik Çerçevesinde Kültür Sanat Sempozyumunda Necdet Kurt – Öğr. Gör. Hüseyin Koçak: (Müşterek) “Yeniceli Âşık Sıdkî Babanın Bilinen Eserlerinin Monografisi ve Müzikal Yapıları” ; 2017’de Amasya’da Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” Sempozyumunda “Türkülerde ‘Ana ve Yâr’ Bağlamında Kadın Motifi”; 2017’de Amasya Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat) sempozyumunda “Amasyalı Âşıklardan Mehmet İnan, Âşık Engünî”; 2017’de Bandırma’da Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumunda “Amasya ve Tokat Çevrelerinde Türbe ve Yatır İnanç Pratiği Örnekleri ile Velilere (Evliyalar) Bıçak Koyma İnancı”; 2017’de Kars Kafkas Üniversitesi I. Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresinde “Çıldırlı Âşık Şenlik’e Ait Eserlerin Zamana ve Kişiye Bağlı Olarak Yöre Âşıkları Arasında Söz ve Melodi Varyantları” 2018’de Afyon VIII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumunda “Emirdağ Türkülerinin Ezgisel Yapıları ve Edebi Metinleri Açısından İncelenmesi” gibi ulusal ve uluslararası bildirileriyle dikkat çeken bir kalem olmuştur. Başarılarının devamını dilerim.