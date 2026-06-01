Kendi kendine düşünen araçlar geliyor: İnsan gibi konuşup karar verecek

Nvidia, otonom sürüş teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek Alpamayo 2 Super isimli yeni yapay zeka modelini açıkladı. Şirketin şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü açık kaynaklı akıl yürütme (reasoning) modeli olarak tanıtılan sistem, sadece araç kullanmakla kalmayıp çevresini analiz ederek kararlarının sebeplerini açıklayabilen bir yapı ortaya çıkarıyor.
Derleyen: Baran Yalçın
Nvidia CEO’su Jensen Huang tarafından GTC Taipei etkinliğinde tanıtılan model, özellikle Seviye 4 (Level 4) robotaksi geliştirme süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Şirket, dünya genelindeki otomobil üreticilerinin yaklaşık yüzde 80’inin ve mobilite hizmeti sağlayıcılarının yüzde 97’sinin Nvidia’nın otonom sürüş ekosistemiyle bağlantı kurduğunu ifade ediyor.
ARAÇLAR ARTIK KARARLARININ SEBEBİNİ AÇIKLAYABİLECEK
Tanıtım sırasında gösterilen demoda Mercedes-Benz CLA, trafikte karşılaştığı durumları analiz ederek gerçek zamanlı şekilde kendi karar süreçlerini açıkladı.
Sistem, örneğin bir yayaya yaklaşırken hızını düşürdüğünü veya öndeki aracın sollama manevrası sebebiyle güvenli takip mesafesini koruduğunu duyurabiliyor. Bu yaklaşım, otonom araçların sadece komut uygulayan sistemler olmaktan çıkarak olayları değerlendiren ve gerekçelendiren yapılar haline gelmesini sağlıyor.
KENDİ KENDİNE DÜŞÜNEN ARAÇLAR GELİYOR
Jensen Huang, Alpamayo’nun otomobillerin sadece sürüş yapmadığı, aynı zamanda güvenli şekilde akıl yürütmeye başladığı noktayı temsil ettiğini belirtti. Huang’a göre Nvidia, açık modeller, simülasyon altyapıları, gerçek dünya verileri ve yapay zeka araçlarını aynı ekosistem altında sunarak küresel robotaksi sektörünün güvenli şekilde ölçeklenmesine katkı sağlıyor.
En basit açıklamayla Alpamayo, araç kullanırken yanınızda oturan, size yol hakkındaki her gelişmeyi ve ne yapmanız gerektiğini söyleyen birisi gibi çalışıyor. Fakat tüm bu telkinler modelin zihninin içinde meydana geliyor ve siz bunları duymuyorsunuz.32 milyar parametreli yeni nesil model Alpamayo 2 Super, Nvidia’nın Cosmos dünya modelleri üzerine inşa edildi ve 32 milyar parametreye ulaştı.
Önceki Alpamayo nesilleri 10 milyar parametre seviyesindeyken yeni model yaklaşık üç kat daha büyük bir yapıya sahip. Bu yükselişin özellikle akıl yürütme yetenekleri, üç boyutlu mekansal algılama ve karmaşık senaryolardaki rota tahmini performansını geliştirdiği ifade ediliyor.
Model, sadece aracın izleyeceği güzergahı üretmekle kalmıyor, sürüş yığınının tamamında karar verme, planlama ve eyleme geçme süreçlerini kontrol edebiliyor. Aynı zamanda sahne analizi, otomatik veri etiketleme, model değerlendirme ve daha küçük modellerin eğitilmesi gibi çoklu görevleri de yerine getirebiliyor.
360 DERECE ÇEVRE ALGISI SUNUYOR
Alpamayo 2 Super’in dikkat çeken yeniliklerinden biri de tam çevresel farkındalık yeteneği oldu. Önceki sistemlerin büyük ölçüde ön kameraya odaklanmasına karşın yeni model ön, yan ve arka görüşlerden gelen verileri beraber değerlendirerek 360 derecelik çevre algısı oluşturabiliyor. Böylece şerit değiştirme, kavşak geçişleri ve trafik birleşmeleri gibi kritik manevralarda daha güvenli kararlar alınması hedefleniyor.
ARAÇ ÜST DÜZEY KARARLAR ÜRETEBİLİYOR
Öte yandan model “Meta-Action” adı verilen yeni bir çıktı katmanı da içeriyor. Bu sistem sayesinde araç yalnızca izleyeceği rotayı değil, aynı zamanda “yol ver”, “şerit değiştir” veya “dur” gibi üst düzey sürüş kararlarını da üretebiliyor. Bu kararlar daha sonra planlama sistemleri tarafından uygulanıyor.
DRIVE HYPERİON PLATFORMUNDA ÇALIŞACAK
Nvidia, Alpamayo 2 Super’ı doğrudan araç içinde çalıştırılacak bir model olarak değil, daha küçük sistemlerin eğitilmesini sağlayan bir “öğretmen model” olarak konumlandırıyor. Bu büyük modelden elde edilen bilgi birikimi Nvidia DRIVE Hyperion platformu ve araç içindeki Nvidia DRIVE AGX Thor işlemcisi üzerinde çalışabilecek daha kompakt modellere aktarılabiliyor. Böylece üreticiler sıfırdan kendi yapay zeka altyapılarını kurmak zorunda kalmadan gelişmiş akıl yürütme yeteneklerinden yararlanabiliyor.