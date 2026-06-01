Kendi kendine düşünen araçlar geliyor: İnsan gibi konuşup karar verecek

360 DERECE ÇEVRE ALGISI SUNUYOR

Alpamayo 2 Super’in dikkat çeken yeniliklerinden biri de tam çevresel farkındalık yeteneği oldu. Önceki sistemlerin büyük ölçüde ön kameraya odaklanmasına karşın yeni model ön, yan ve arka görüşlerden gelen verileri beraber değerlendirerek 360 derecelik çevre algısı oluşturabiliyor. Böylece şerit değiştirme, kavşak geçişleri ve trafik birleşmeleri gibi kritik manevralarda daha güvenli kararlar alınması hedefleniyor.

ARAÇ ÜST DÜZEY KARARLAR ÜRETEBİLİYOR

Öte yandan model “Meta-Action” adı verilen yeni bir çıktı katmanı da içeriyor. Bu sistem sayesinde araç yalnızca izleyeceği rotayı değil, aynı zamanda “yol ver”, “şerit değiştir” veya “dur” gibi üst düzey sürüş kararlarını da üretebiliyor. Bu kararlar daha sonra planlama sistemleri tarafından uygulanıyor.

DRIVE HYPERİON PLATFORMUNDA ÇALIŞACAK

Nvidia, Alpamayo 2 Super’ı doğrudan araç içinde çalıştırılacak bir model olarak değil, daha küçük sistemlerin eğitilmesini sağlayan bir “öğretmen model” olarak konumlandırıyor. Bu büyük modelden elde edilen bilgi birikimi Nvidia DRIVE Hyperion platformu ve araç içindeki Nvidia DRIVE AGX Thor işlemcisi üzerinde çalışabilecek daha kompakt modellere aktarılabiliyor. Böylece üreticiler sıfırdan kendi yapay zeka altyapılarını kurmak zorunda kalmadan gelişmiş akıl yürütme yeteneklerinden yararlanabiliyor.