Kaynak: İHA

Toplamda 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Ferhat Açık'ın katilinin düğün fotoğraflarını çektiği ve banka hesaplarının boş olması üzerine bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.

Esenyurt'ta 13 Temmuz günü Habip Açık tarafından kayıp başvurusunda bulunulan düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık (21) ile ilgili ihbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında Ferhat Açık'ın öldürüldüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Maktul Ferhat Açık'ın cesedi ise ceset bulma köpeği Zeyna'nın da yardımıyla Arnavutköy'de ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

KATİLİNİN DÜĞÜN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Olayla ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin geniş çaplı çalışmaları kapsamında, düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık'ın, mahallesinde oturan Okan K.'nın fotoğraflarını çekmek için düğününe gittiği, Açık'ın orada Okan K.'nın yakınlarıyla arkadaşlık kurduğu öğrenildi. İnşaat işi yapan ve borç içinde olduğu öğrenilen Okan K.'nın ise düğününde fotoğrafını çeken ve sosyal medyasında oldukça gösterişli bir hayata sahip olduğunu düşündüğü Ferhat Açık'ı ise gözüne kestirdiği iddia edildi. Açık'ı kaçırmayı düşünen Okan K. ve suç ortaklarıyla genç fotoğrafıyı olaydan bir ay önce çağırdığı ancak çevrede bulunan vatandaşlar sebebiyle planı devreye sokamadığı öğrenildi.

8 BIÇAK DARBESİYLE BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜLER

12 Temmuz tarihinde Ferhat Açık'ı Esenyurt Meydanı'nda gören şüpheliler, kanlı planını devreye soktu. Açık'a ulaşan şüphelilerin, bir tanıdıklarının gelinlik dükkanı olduğu ve dış çekim için Açık'tan yardım istedikleri öğrenildi. 3 şüpheli, iş teklifini kabul eden genç fotoğrafçıya araçlarının olmadığını söyledi. Bunun üzerine Açık, kendi aracıyla Okan K., Poyraz K.(19) ve Rıdvan K.'yı (20) da alarak yola koyuldu. Okan K.'nın "Burada bizim fotoğrafımızı çeker misin" dediği ve Arnavutköy'de ormanlık alanda aracı durdurdukları öğrenildi. Şüphelilerden Poyraz K. ve Rıdvan K.'nın, Açık'ın fotoğraf çekeceği esnada arkasından saldırdıkları, ellerini bağlayıp diz çöktürdükleri ve bıçak çektikleri öğrenildi. Açık'ın telefonunu gasp ederek mobil bankacılık aracılığıyla hesaplarına giren katil zanlılarının Ferhat Açık'ın hesaplarının boş olduğunu gördükten sonra sinirlenerek Açık'ı darp ettikleri tespit edildi. Zanlıların, Açık'ın arabasını üzerlerine almak için zorla abisini aratarak "Çekim için kimliğime ihtiyacım var, Okan gelecek kimliğimi ona ver" dedirttikleri öğrenildi. Okan K.'nın Açık'ın telefonundan kendisine "Abi başım namus meselesinden dolayı belada arabayı sat yurt dışına gitmem lazım para lazım abime söyleme" mesajı attığı da tespit edildi. Şüphelilerin Açık'ı olay yerinde boğazını keserek 8 bıçak darbesiyle öldürdüğü öğrenildi.

NOTERE GİDİP FERHAT AÇIK GİBİ DAVRANARAK ARABAYI KENDİ ÜZERİNE ALMAYA ÇALIŞTI

Olayın ardından Okan K. , Rıdvan K. ve Poyraz K.'nın Ferhat Açık'ı bıçaklayarak öldürdükleri belirlendi. Olay yerinden ayrılan şüpheliler Ferhat Açık'ın abisinin bulunduğu ikametin 3-4 sokak aşağısına aracı park etti. Ardından şüpheli Okan K.'nın araçtan inip Açık'ın abisi Habib Açık'tan kimliği aldığı ve tekrar olay yerine dönüp Ferhat Açık'ın cenazesini gömdükleri tespit edildi. Şüphelilerden Okan K.nın Açık'ın telefonunu 9 bin TL'ye bir telefoncuya sattığı öğrenildi. Şüphelilerin olayın yaşandığı günün ertesi gününde ise Esenyurt'ta bir notere gittiği, Ferhat Açık gibi davrandığı, arabayı kendisine satmaya çalıştığı ancak noter çalışanlarının şüphelenmesi üzerine başaramadığı öğrenildi. Okan K.'nın noterden çıktıktan sonra Ferhat Açık'ın abisinin yanına gittiği, Ferhat Açık'ın telefonundan kendisine attığı mesajı gösterdiği ve arabayı Habip Açık'a teslim ettiği tespit edildi.

ŞÜPHELİLER VAN'DA DÜZENLENEN OPERASYON SONUCU YAKALANDI

Ekipler devam eden çalışmalarda şüphelilerin olayın ardından Van'a kaçtıklarını tespit etti. Operasyon için düğmeye Van Havacılık Şube Müdürlüğü ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri ile koordineli şekilde operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden Rıdvan K. ve Poyraz K.'yı Van merkezde, diğer şüpheli Okan K.'yı ise İHA desteğiyle İran sınırından kaçmaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin ifadelerinde olayı önceden planladıkları ve cinayeti itiraf ettiklerini öğrenildi.

Öte yandan cesedi arama çalışmalarını sürdüren ekipler maktül Ferhat Açık'ın cesedini, Kadavra köpeği Zeyna'nın yardımıyla gömüldüğü yerde buldu. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Açık'ın üzerinde 8 bıçak darbesi bulunduğu ortaya çıktı.

FERHAT AÇIK'I ÖLÜME BÖYLE GÖTÜRMÜŞLER

Şüphelilerin görüntüleri ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin araç içerisinde Arnavutköy'e gittiği, ertesi gün şüpheli Okan K.'nın Ferhat A.'nın arabasıyla Esenyurt'ta bulunan notere gittiği, ardından Açık'ın telefonunu sattığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca ekiplerin cesedi kadavra köpeği Zeyna ile aradıkları ve cesedi gömülü olduğu yerden çıkarttığı anlar görüntülendi. Şüpheli Okan K.'nın İran sınırında kaçmaya çalıştığı esnada İHA'ya yansıdığı anlar ve şüphelinin yakalandığı anlar kaydedildi.