"Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın elebaşı olduğu "Casperlar" suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede yeni detaylara ulaşıldı.

Kamuoyunda Casperlar çetesi olarak bilinin suç örgütüne ilişkin düzenlenen iddianamede çok sayıda kız çocuğunun çete üyeleriyle ilişki yaşadığı, bazılarının kendisini örgüt içinde lider olarak tanıtıp farklı suçlara karıştığı yer alıyor.

Suça sürüklenen çocuk olarak tutuklu yargılanacak olan 17 yaşındaki E.Ç., ifadesinde kendinden yaşça büyük çetenin diğer üyeleriyle ilişki yaşadığını, silahlı saldırılara katılıp, örgüt içinde lider konumda olduğunu kabul etti.

BABASINI TEHDİT ETMİŞ

Öte yandan kız çocuğunun telefonunda yapılan incelemede silahla verdiği pozlar ve saldırıda kullanılmış tabancaların fotoğrafları tespit edildi. Ayrıca E.Ç.’nin annesiyle arasında geçen mesajlarda ise kendisini eve çağıran babasına tehditle yanıt verdiği görüldü.

İddianamede E.Ç'nin, karşı örgütten Ercan Kaptan adlı kişiyi öldüren Casper çetesinden iki tetikçiyle birlikte yakalandığı yer aldı.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

57'si çocuk 68 sanığın yer aldığı iddianamede, 18 yaşın altındaki iki kızın da çete üyeleriyle ilişki yaşadığına yer verildi. Genç kızların işlenen birçok olaya şahitlik edip sakladığı, telefonlarında suç içerikli fotoğraflar bulunduğu gerekçesiyle ceza almaları talep ediliyor.

İddianamede yer alan çocuk sanıkların çoğu tutuklu durumda mahkemeye çıkacakları günü bekliyor.