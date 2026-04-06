İtalya Serie A'nın 31. haftasında Juventus Genoa'yı konuk etti.

JUVENTUS FİŞİ ERKEN ÇEKTİ

Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürmek isteyen karşılaşmaya 4. dakikada Bremer'in golüyle hızlı başladı.

Torino ekibi, 17. dakikada Weston McKennie ile farkı ikiye çıkararak henüz maçın başında kontrolü tamamen eline aldı.

Taraftarı önünde baskılı bir oyun sergileyen Juventus ilk yarıyı bu sonuçla önce tamamladı.

DI GREGORIO KENARDAN GELİP PENALTI KURTARDI

Baldırında bir ağrı hisseden Juventus kalecisi Mattia Perin devre arasında yerini Michele Di Gregorio'ya bıraktı.

Di Gregorio önce penaltıyı kurtardı ardından bir müthiş kurtarış daha yaptı! pic.twitter.com/euZyXjtC1j — Tivibu Spor (@tivibuspor) April 6, 2026

Bu değişiklik maçın kırılma anında kritik rol oynadı. Di Gregorio 75. dakikada penaltı kazanan Genoa'nın puan umutlarının önünde durdu. Aaron Martin'in penaltısını kurtaran 28 yaşındaki İtalyan kaleci pozisyonun devamında da net bir kurtarış yaparak kalesini gole kapattı.

KENAN YILDIZ BİR KEZ DAHA AYAKTA ALKIŞLANDI

Maç boyunca takım arkadaşlarına önemli fırsatlar yaratan Kenan Yıldız, Juventus taraftarlarının alkışları eşliğinde 90'ıncı dakikada yerini Jeremie Boga'ya bıraktı.

SPALLETTI ESKİ ÖĞRENCİSİ DE ROSSI'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERDİ

Mücadele 2-0 Juventus'un üstünlüğüyle sonuçlandı ve Luciano Spalletti Genoa'yı çalıştıran eski öğrencisi Daniele De Rossi'ye karşı galip geldi.

Bu sonuçla Juventus puanını 54'e yükseltirken üst üste ikinci yenilgisini alan Genoa 33 puanda kaldı.