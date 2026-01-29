Juventus, En-Nesyri'den sonra Jhon Duran'a da kancayı taktı

JUVENTUS'TAN RESMİ TEKLİF
Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran’a Kenan Yıldız’ın da forma giydiği Juventus talip oldu.
JUVENTUS'TAN RESMİ TEKLİF
Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran’a Kenan Yıldız’ın da forma giydiği Juventus talip oldu.
İtalyan ekibi son olarak Fenerbahçe’den En-Nesyri’yi gündemine alsa da taraflar anlaşamadı.
Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, Juventus, Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran için resmi teklif yaptı.
MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI
Fenerbahçe'nin FCSB maçı kadrosunda olmaması da ayrılık ihtimallerini güçlendirdi...
Kolombiyalı forvete, kış transfer döneminde Avrupa’dan yoğun ilgi var.
Jhon Duran, 2 gün önce Instagram profilinden Fenerbahçe yazısını kaldırdı. Bu durum da ayrılık iddialarını bir hayli güçlendiren bir diğer ayrıntı olmuştu..
FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI
Sezon başında transfer edilen 22 yaşındaki Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
Jhon Duran için eski takımı Aston Villa’nın da ilgisi bulunuyor…
Devre arasında takımına forvet takviyesi yapmak isteyen İtalyan ekibi, transferi bitirmek için şartları zorlayacak.
TEDESCO'DAN VETO
Teknik direktör Domenico Tedesco ise forvet transferi yapılmadan Duran’ı göndermek istemiyor.