Juventus, En-Nesyri'den sonra Jhon Duran'a da kancayı taktı

Fenerbahçe, transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. Sarı-lacivertli ekibin forveti Jhon Duran'a Juventus'tan sürpriz bir teklif geldi.

Juventus, En-Nesyri'den sonra Jhon Duran'a da kancayı taktı - Resim: 1

JUVENTUS'TAN RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran’a Kenan Yıldız’ın da forma giydiği Juventus talip oldu.

1 10
Juventus, En-Nesyri'den sonra Jhon Duran'a da kancayı taktı - Resim: 2

İtalyan ekibi son olarak Fenerbahçe’den En-Nesyri’yi gündemine alsa da taraflar anlaşamadı.

2 10
Juventus, En-Nesyri'den sonra Jhon Duran'a da kancayı taktı - Resim: 3

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, Juventus, Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran için resmi teklif yaptı.

3 10
Juventus, En-Nesyri'den sonra Jhon Duran'a da kancayı taktı - Resim: 4

MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin FCSB maçı kadrosunda olmaması da ayrılık ihtimallerini güçlendirdi...

4 10
Juventus, En-Nesyri'den sonra Jhon Duran'a da kancayı taktı - Resim: 5

Kolombiyalı forvete, kış transfer döneminde Avrupa’dan yoğun ilgi var.

5 10
Juventus, En-Nesyri'den sonra Jhon Duran'a da kancayı taktı - Resim: 6

Jhon Duran, 2 gün önce Instagram profilinden Fenerbahçe yazısını kaldırdı. Bu durum da ayrılık iddialarını bir hayli güçlendiren bir diğer ayrıntı olmuştu..

6 10
Juventus, En-Nesyri'den sonra Jhon Duran'a da kancayı taktı - Resim: 7

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Sezon başında transfer edilen 22 yaşındaki Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

7 10
Juventus, En-Nesyri'den sonra Jhon Duran'a da kancayı taktı - Resim: 8

Jhon Duran için eski takımı Aston Villa’nın da ilgisi bulunuyor…

8 10
Juventus, En-Nesyri'den sonra Jhon Duran'a da kancayı taktı - Resim: 9

Devre arasında takımına forvet takviyesi yapmak isteyen İtalyan ekibi, transferi bitirmek için şartları zorlayacak.

9 10
Juventus, En-Nesyri'den sonra Jhon Duran'a da kancayı taktı - Resim: 10

TEDESCO'DAN VETO

Teknik direktör Domenico Tedesco ise forvet transferi yapılmadan Duran’ı göndermek istemiyor.

10 10
Spor Servisi
