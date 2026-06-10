2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın son antrenmanında yer almayan Kenan Yıldız, teknik heyet ve taraftarları endişelendirmişti.
Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu: Avustralya maçında oynayacak mı?
A Milli Takım'ın son antrenmanında sakatlığı nedeniyle yer almayan Kenan Yıldız'ın Dünya Kupası'nın ilk sınavı olan Avustralya maçına yetişip yetişemeyeceği belli oldu.Furkan Çelik
Sakatlığı nedeniyle son antrenmanda yer almadığı öğrenilen Kenan Yıldız'ın Dünya Kupası'nda ilk maça yetişip yetişmeyeceği merak konusu olmuştu.
beIN SPORTS'un aktardığı bilgilere göre Kenan Yıldız'ın durumu ciddi değil.
Milli futbolcunun bugün gerçekleştirilecek antrenmanın ilk ya da ikinci bölümünde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
Kenan Yıldız'ın dönüşüyle birlikte teknik direktör Vincenzo Montella'nın da eli güçlencek.
Genç yıldızın yeniden takıma katılmasıyla A Milli Takım kampında sakatlığı bulunan oyuncu kalmadı.
Teknik heyetin son değerlendirmelerinin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Kenan Yıldız'ın Avustralya karşısında forma giymesi bekleniyor.
Son karar ise maç günü Vincenzo Montella tarafından verilecek.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye - Avustralya mücadelesi, 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak.