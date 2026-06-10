Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu: Avustralya maçında oynayacak mı?

Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu: Avustralya maçında oynayacak mı?

A Milli Takım'ın son antrenmanında sakatlığı nedeniyle yer almayan Kenan Yıldız'ın Dünya Kupası'nın ilk sınavı olan Avustralya maçına yetişip yetişemeyeceği belli oldu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu: Avustralya maçında oynayacak mı? - Resim: 1

2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın son antrenmanında yer almayan Kenan Yıldız, teknik heyet ve taraftarları endişelendirmişti.

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Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu: Avustralya maçında oynayacak mı? - Resim: 2

Sakatlığı nedeniyle son antrenmanda yer almadığı öğrenilen Kenan Yıldız'ın Dünya Kupası'nda ilk maça yetişip yetişmeyeceği merak konusu olmuştu.

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Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu: Avustralya maçında oynayacak mı? - Resim: 3

beIN SPORTS'un aktardığı bilgilere göre Kenan Yıldız'ın durumu ciddi değil.

Milli futbolcunun bugün gerçekleştirilecek antrenmanın ilk ya da ikinci bölümünde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

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Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu: Avustralya maçında oynayacak mı? - Resim: 4

Kenan Yıldız'ın dönüşüyle birlikte teknik direktör Vincenzo Montella'nın da eli güçlencek.

Genç yıldızın yeniden takıma katılmasıyla A Milli Takım kampında sakatlığı bulunan oyuncu kalmadı.

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Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu: Avustralya maçında oynayacak mı? - Resim: 5

Teknik heyetin son değerlendirmelerinin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Kenan Yıldız'ın Avustralya karşısında forma giymesi bekleniyor.

Son karar ise maç günü Vincenzo Montella tarafından verilecek.

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Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu: Avustralya maçında oynayacak mı? - Resim: 6

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Avustralya mücadelesi, 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak.

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