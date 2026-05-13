Milli oyuncu Kenan Yıldız, Juventus'un yeni sezon forma tanıtımı için düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç yıldızın özellikle “Juventus kalbimde” sözleri İtalya’da gündem oldu.

'DIŞARIDAN BASKI VAR AMA…'

Serie A’da sezonun son iki haftasına girilirken Juventus’un Şampiyonlar Ligi hedefini değerlendiren Kenan Yıldız, takımın baskıyı hissettiğini ancak sakin kaldığını söyledi.

Milli futbolcu, “Dışarıdan üzerimizde baskı var ama biz sakin kalıyoruz. Önümüzde iki önemli maç var. Teknik direktörümüzle birlikte işimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

'HEDEF İKİNCİ SIRA'

Juventus’un ligdeki hedefiyle ilgili de konuşan Kenan, ikinci sırayı hedeflediklerini açıkladı.

Genç yıldız, “Her zaman hedef maksimumu yapmak. Şu anda maksimum hedef ikinci sıra. İkinci sıra ve Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyoruz” dedi.

'JUVENTUS KALBİMDE'

Siyah-beyazlı kulüple ilişkisi hakkında da konuşan milli futbolcu, taraftarları mutlu edecek ifadeler kullandı.

Kenan Yıldız, “Juventus benim kalbimde” sözleriyle kulübe olan bağlılığını bir kez daha dile getirdi.

Bu sezon Serie A’da 19 gole ulaşan Kenan Yıldız, 20 gol barajına yaklaşmasıyla ilgili gelen soruya da cevap verdi.

Milli futbolcu, “Bunu bilmiyordum ama tabii ki güzel bir sayı.” ifadelerini kullandı.

VLAHOVIC SORUSUNA CEVAP

Takımdaki geleceği tartışılan Dusan Vlahovic hakkında da konuşan Kenan Yıldız, takım arkadaşına kalması yönünde telkinde bulunduğunu söyled