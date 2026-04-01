A Milli Takımımız, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Tarihi başarının ardından Kenan Yıldız, hissettiklerini dile getirdi. Genç yıldız, sevinçten kelimelere sığamadığını belirtti.

Yaşadığı mutluluğu gizleyemeyen Kenan Yıldız, “Ne diyeyim, hiç söyleyecek bir şeyim yok. Çok gurur duyuyorum. Her şeyi yaptık bugün. Dünya Kupası’na gideceğiz, iyi şeyler yapacağız.” dedi.

Tribünlerden gelen desteğin kendileri için ne denli değerli olduğunu vurgulayan milli oyuncu, “Ben her şeyimi sahada vermeye hazırım. Taraftarımız olmasaydı biz buralara kadar gelemezdik. Onlara çok teşekkür ediyorum.” sözleriyle taraftara şükranlarını iletti.

“DELİCE DUYGULAR YAŞIYORUZ”

Kenan Yıldız, bu akşam kutlama yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Başarının verdiği coşkuyu anlatan genç futbolcu, “Bu akşam bunu kutlayacağız. Delice duygular yaşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaparak Dünya Kupası’na gitmek istedik. Başardık. Kelimelere sığdıramıyorum bu mutluluğumu.” ifadelerini kullandı.