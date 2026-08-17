Yeni sezonun hazırlıklarına devam eden Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, taraftarı önünde genç takımıyla dostluk maçı düzenledi.

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YENİ TRANSFERLER TANITILDI

Juventus taraftarları hem A Takım'ın son durumunu hem de genç oyuncularını görmek adına dostluk maçında tribünleri doldurdu.

Karşılaşmadan önce milli oyuncu Zeki Çelik ile birlikte takımın yeni transferleri Kerim Alajbegovic, Jeff Ekhator, Kolo Muani ve Jhon Lucumi taraftarlara tanıtıldı.

Kenan Yıldız'dan baş döndüren asist: Juventus maçında taraftarlar sahaya atladı - Resim : 2

ZEKİ ÇELİK YEDEK KULÜBESİNDE OTURDU

Kenan Yıldız mücadeleye ilk 11'de başlarken Zeki Çelik yedek kulübesinde oturdu. Maçta perdeyi 18. dakikada Conceiçao'nun golü açtı.

KENAN YILDIZ'IN ASİSTİ BEĞENİ TOPLADI

Bu golün ardından Kenan Yıldız sahneye çıktı ve 29. dakikada McKennie'ye harika bir asist yaparak farkın ikiye çıkmasını sağladı.

Kenan Yıldız'dan baş döndüren asist: Juventus maçında taraftarlar sahaya atladı - Resim : 3

Sol kanatta topla buluşan milli yıldız ceza sahası içerisine girerek iki oyuncudan estetik bir şekilde sıyrıldı ve kale önündeki McKennie'ye adeta 'Al da at' dedi.

Kenan Yıldız'dan baş döndüren asist: Juventus maçında taraftarlar sahaya atladı - Resim : 4

TARAFTARLAR İKİNCİ YARIYI OYNATMADI

Maçta ilk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken taraftarlar ikinci yarının başlama vuruşunda sahaya atlayarak futbolcuların üzerine koştu.

Sahanın bir anda taraftarların dostça istilasına uğramasının ardından maçın ikinci yarısı oynanmadı.