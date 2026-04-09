Juventus sezon başında Igor Tudor ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine getirdiği Luciano Spalletti'nin sözleşmesini uzatmak için anlaşmaya vardı.

JUVENTUS SPALLETTI'NİN SÖZLEŞMESİNİ 2028'E KADAR UZATIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sezon sonu bitecek olan sözleşmesi 2 yıl daha uzatılan Spalletti beklenildiği üzere Juventus'u çalıştırmaya devam edecek.

JUVENTUS'TA MAÇ BAŞINA 1.90 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Takımın başına geçtikten sonra Juventus'a belirgin bir şekilde ivme kazandıran Spalletti bu sezon 31 maçta 1.90 maç başına puan ortalaması yakaladı.

PLANLARINI KENAN YILDIZ ÜZERİNE KURACAK

Juventus'un Spalletti'nin rehberliğinde yeniden yapılanmaya gitmesi beklenirken takımın en değerli oyuncusu Kenan Yıldız'ın da tecrübeli teknik adamın planlarınınn tam merkezinde yer alıyor.

Spalletti birçok kez basın önünde ne kadar büyük bir yetenek olduğundan bahsettiği Kenan Yıldız'ın adeta üzerine titriyor.

Bu durum da milli yıldızın Juventus'ta önümüzdeki dönemde önemli bir rol alarak seviye atlamasına olanak tanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Juventus'un kısa süre içerisinde resmi duyuruyu yaparak Spalletti ile yeni sözleşme imzalandığını kamuoyuna bildirmesi bekleniyor.