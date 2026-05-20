İtalya Serie A'da sezonun son haftasına girilirken Juventus Şampiyonlar Ligi'ne katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

JUVENTUS 60 MİLYON EURO KAYBEDEBİLİR

Son hafta Torino ile oynayacağı derbi maçta mutlak galibiyete ihtiyacı olan Juventus, rakiplerin de alacağı sonuçlara göre Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmaya çalışacak. Ancak olumsuz senaryoda büyük bir gelir kaybı kulübü bekliyor. Bu kaybın en az 55-60 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ GELMEZSE TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport, Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde Juventus'un bazı fedakarlıklarda bulunması gerekeceği ve yıldız oyuncuları için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağını yazdı.

KİLİT OYUNCULAR SATILABİLİR

Juventus'un transfer döneminin gözdeleri arasında yer alan Andrea Cambiaso, Francisco Conceiçao, Pierre Kalulu, Gleison Bremer ve Khephren Thuram gibi kilit oyuncularını satabileceğine değinildi.

TEK İSTİSNA KENAN YILDIZ

Torino temsilcisinde tek bir istisna olduğuna vurgu yapılırken Kenan Yıldız'ın dokunulmaz statüde yer aldığına dikkat çekildi. Kulüp sahiplerinin Del Piero'nun izinden giden milli yıldızı kulübün geleceği için olmazsa olmaz olarak gördüğü belirtiliyor.

GELECEK ONUN ETRAFINDA ŞEKİLLENECEK

Juventus'ta gelecek planlamasının tamamen Kenan Yıldız'ın etrafında şekilleneceği ve bu sebeple de ne olursa olsun onun kulüpteki yerinin hiçbir şekilde değişmeyeceği bildirildi.