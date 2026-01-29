Kenan Yıldız'ı Bayern Münih altyapısından transfer ederek takımın Avrupa futbolunda adından söz ettiren bir ikon haline getiren Juventus'tan dikkat çeken bir hamle daha geldi.

JUVENTUS AJAX'TAN ESAD DENİZ'İ TRANSFER EDİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus Ajax altyapısında forma giyen 16 yaşındaki genç yetenek Esad Deniz'i transfer etmeye hazırlanıyor. Anlaşmanın tamamlandığı ve Esad Deniz'in Torino'ya giderek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 2028 yılına kadar Juventus'a bağlayan resmi sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor.

YENİ KENAN YILDIZ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Hollanda doğumlu Türk santrfor Esad Deniz alt yaş gruplarında milli formayı terletiyor. Genç oyuncunun Juventus'a transferi sonrası gelişiminin Kenan Yıldız seviyesine ulaşıp ulaşmayacağı şimdiden merak konusu oldu.