Juventus forması giyen genç yetenek Kenan Yıldız İtalyan futboluna damga vurmaya devam ediyor.

KENAN YILDIZ'A SERIE A'DA OCAK AYININ EN İYİ FUTBOLCUSU ÖDÜLÜ

Bu sezon etkileyici bir performansa imza atan milli yıldız İtalyan Futbolcular Birliği (AIC) tarafından Serie A'da ocak ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Ocak ayında Juventus formasıyla 5 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistle oynayan Kenan takımının başarılı form grafiğinde önemli rol oynamıştı.

Inter derbisinin hazırlıklarını sürdüren Juventus antrenmanını ziyaret eden AIC Genel Direktörü Gianni Grazioli, Kenan Yıldız'a ödülünü bizzat takdim ederek genç oyuncuya kritik maç öncesi önemli bir motivasyon sağladı.