Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takımımız Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

KENAN YILDIZ: 'BU TAKIMLA ÇOK GURUR DURUYORUM'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kenan Yıldız röportajın tamamını Türkçe vererek şunları söyledi:

"İlk yarıda çok savunmada kaldı. Üstümde 3 oyuncuları vardı. Sadece gol atamadık ilk yarıda. İkinci yarıda golü bulduk ve daha iyi oldu. İtalya'da da böyleler ama ben çok çalışıyorum.

Slovakya, Kosova fark etmez. İkisi de fark etmez. Hazırlanmamız lazım. Bu takımla çok gurur duyuyorum. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. Biz en iyisini yapalım. 24 senedir gitmiyoruz diye söyleyerek baskıya girmeye gerek yok."