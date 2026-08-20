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Juventus'ta İtalyan efsane Del Piero'nun varisi olarak gösterilen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımdan ayrılma ihtimali gündemden düşmüyor.

KENAN YILDIZ DOKUNULMAZ OLSA DA YÜKSEK TEKLİFLER GÖZ ARDI EDİLEMEZ

Torino ekibi birçok kez milli yıldız takımda tutma konusunda kararlı bir olduğunu gösterse de mali olarak iyi bir dönemden geçmemeleri ve gelecek yüksek teklifleri göz ardı edemeyecekleri de bir gerçek.

JUVENTUS 100 MİLYON EURO'DAN KAPIYI AÇIYOR

Son dönemde takımda kilit rol üstlenen ve geçen geçen sezon sözleşmesi iyileştirilen Kenan Yıldız için Juventus'un en düşük bonservis beklentisinin 100 milyon Euro olduğu belirtiliyordu.

Bu rakamın altında hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağı zikredilen Juventus transfer döneminin son günlerinde çok zor bir karar vermek zorunda kalabilir.

ARSENAL'İN KENAN YILDIZ İÇİN BU RAKAMI VERMEYE HAZIR

The Athletic'in haberine göre; hücum hattına önemli bir yatırım yapmayı planlayan Arsenal Julian Alvarez ile Kenan Yıldız seçeneklerini ciddi şekilde değerlendiriyor. Ancak Julian Alvarez'in Atletico Madrid'de kalmasının beklenmesi nedeniyle Londra devinin milli futbolcu Kenan Yıldız için 100 milyon Euro ödemeye hazır olduğu bildiriliyor.

MİLLİ YILDIZIN OLASI TRANSFERİ İTALYAN BASININDA GÜNDEM OLDU

İtalyan basını şimdiden bu teklifin resmiyete dönüşmesi halinde Juventus'un nasıl bir karar vereceğini tartışmaya başladı.

Kenan Yıldız Juventus'un yüzü olarak görülüyor ve kulüp sahipleri özellikle kadro planlamasını genç yeteneğin etrafında dizayn etmeye özen gösteriyor.

Diğer bir taraftan ise mali yetersizlik nedeniyle eski parlak dönemlerindeki gibi transfer yatırımları yapamaması Juventus'un yerinde saymasına neden oluyor.

100 milyon Euro'nun üzerindeki muhtemel bonservis geliri, Juventus'un yeni sezonda eksik bölgelerini güçlendirmek ve iddialı bir kadro oluşturmak adına önemli bir kaynak olarak kullanılabilir.

JUVENTUS'UN VERECEĞİ KARAR KULÜBÜN VİZYONUNU DA ORTAYA KOYACAK

Transferin son günlerinde vereceği bu kritik karar Juventus'un nasıl bir gelecek vizyonu çizdiğini de ortaya koyacak.