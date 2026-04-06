İtalya Serie A'nın 31. haftasında Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürmek isteyen Juventus evinde Genoa'yı konuk etti.
KENAN YILDIZ ÖDÜLÜNÜ ALDI
Karşılaşma öncesi Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, Serie A'nın kendisini layık gördüğü 'Mart ayının yükselen yıldızı' ödülünü aldı.
Yildiz Rising Star of the Month 🏆🤍🖤 pic.twitter.com/t8HkiAlqIE— JuventusFC (@juventusfc) April 6, 2026
MAÇ ÖNCESİ ONORE EDİLDİ
Bu ödülü kasım ayından sonra ikinci kez kazanan 20 yaşındaki genç yetenek, Juventus taraftarlarının önünde ödül töreniyle onore edildi.
JUVENTUS'U SIRTLIYOR
Bu sezon Serie A'da çıktığı 29 maçta 10 gol, 7 asistle oynayan Kenan Yıldız Juventus'u hücum hattında sırtlayan isimlerin başında geliyor.