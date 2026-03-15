Bundesliga'ya geri dönmek için son dönemde hiç olmadığı kadar yaklaşan Schalke 04 evinde Hannover'e karşı kabus gibi bir son bölüm oynayarak galibiyeti elinden kaçırdı.

Kenan Karaman & Edin Dzeko ikilisi şova devam ediyor!



Asist Kenan, gol Dzeko! pic.twitter.com/4eV6HhT7p2 — Tivibu Spor (@tivibuspor) March 15, 2026

KENAN KARAMAN'IN ASİSTİNDE DZEKO AĞLARI SARSTI

Almanya Bundesliga 2'nin 26'ıncı haftasında zorlu rakibi karşısında ilk yarı fırtına gibi esen Schalke 04, Kenan Karaman'ın asistinde Edin Dzeko'nun golüyle 29'uncu dakikada öne geçti.

Kenan Karaman sahnede!



Schalke şampiyonluğa koşuyor! pic.twitter.com/QQ3zk1ggp0 — Tivibu Spor (@tivibuspor) March 15, 2026

MİLLİ OYUNCU KRİTİK MAÇTA FARKI İKİYE ÇIKARDI

İlk yarıda son dakikalara girilirken milli oyuncu Kenan Karaman bu kez ceza sahası içerisinde pozisyonu bitiren taraf oldu ve yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

DZEKO'NUN KIRMIZI KARTI TÜM İYİ HAVAYI DAĞITTI

Devreye 2-0'lık üstünlükle giren Schalke 04 kritik 3 puana çok yakın gibi gözükse de işler ikinci yarının başında Edin Dzeko'nun oyundan atılmasıyla terse döndü.

Edin Dzeko yaptığı sert müdahalenin ardından oyundan atıldı! pic.twitter.com/U4JbkrQ1OA — Tivibu Spor (@tivibuspor) March 15, 2026

Karşılaşmanın 52'inci dakikasında Dzeko rakibine yaptığı istemsizce sert müdahale sonucu direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kalan dakikaları 10 kişi oynamak zorunda kalan Schalke 04 Hannover baskısını bir yere kadar tutsa da son bölümde dağıldı.

SCHALKE 90+8'DE 3 PUANDAN OLDU

Honnover 82'de Nawrocki ile farkı bire indirdi ve 90+8'de ise Pichler ile skoru tayin eden golü attı.

Son dakikada 3 puandan olan Schalke 04 buna rağmen 51 puanla liderliğini sürdürdü. Hannover ise 46 puana yükseldi ve zirve yarışından kopmadı.