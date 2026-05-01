Schalke 04, bitime 3 hafta kala en yakın rakibinin 6 puan önünde lider durumda bulunuyor. Takım, yarın oynanacak Fortuna Düsseldorf maçını kazanması halinde Bundesliga yükseliğini garantileyecek.



KENAN KARAMAN: “SEZON BİZİM ADIMIZA İYİ GEÇİYOR”

Kenan Karaman sezonla ilgili şöyle konuştu:

“Sezon bizim adımıza iyi geçiyor. Bunu bu sezon başında beklemiyorduk. Hoca, kulüp ve takım olarak çok iyi performans gösterdik. Bundesliga’ya dönüşü de hak ettiğimizi düşünüyorum.”



PADERBORN MAÇI: “ÇOK ÖNEMLİ BİR GERİ DÖNÜŞ OLDU”

Geçen haftaki kritik maça değinen Karaman:

“İnanılmaz bir maç oldu, bizim adımıza çok önemli bir karşılaşmaydı. 2-0 gerideydik ve sonra maçı çevirip Bundesliga’ya bir adım daha yaklaştık. Maçtan sonra duygularım çok yüksekti. Takım olarak karakter koyduğumuzu düşünüyorum.”



DÜSSELDORF MAÇI: “ÖNCELİĞİMİZ 3 PUAN”

Eski takımıyla oynayacağı maç hakkında ise:

“Orada çok güzel zamanlarım oldu. Maalesef bu yıl çok iyi bir sezon geçirmiyorlar. Umarım ligde kalırlar. Ama yarın bizim ilk hedefimiz 3 puan. Bundesliga’ya çıkmayı garantilemek istiyoruz.”



PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: “KAPTAN OLARAK KATKI VERMEK İSTİYORDUM”

Bu sezonki performansı için:

“2 senedir takımın kaptanıyım. Belirli sorumluluklarım olduğunu düşünüyorum. Performansımla dikkati çekmek istiyordum. Çok şükür bu sene bunu başarabildim. Gollerim ve asistlerimle takıma katkı verdim.”



DŽEKO SÖZLERİ: “ÇOK BÜYÜK BİR İSİM”

Edin Džeko için ise şunları söyledi:

“Džeko gerçekten ilk günden itibaren katkı sağladı. Hem karakteri hem de golleriyle katkı verdi. Çok büyük bir isim. Onun Schalke’yi seçmesi bizim için çok anlamlı. Soyunma odasında çok mütevazı. 40 yaşında ama hala çok fit.”



MİLLİ TAKIM: “MİLLİ TAKIMI HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM”

Vincenzo Montella hakkında da konuşan Karaman:

“Performans olarak değerlendirirsek, milli takımı hak ettiğimi düşünüyorum. Milli formayı daha önce terleten birisiyim. Her zaman dönmek adına ümidim var.”



BEŞİKTAŞ DÖNEMİ: “GÜZEL BİR TECRÜBE OLDU”

Beşiktaş için de:

“Beşiktaş formasını terletme imkânım olduğu için şanslıyım. Dışarıdan bakınca kötü bir sezon gibi görünse de benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak benim için çok anlamlıydı.”



SON MESAJ: “BİZE DESTEK OLUN”

Karaman son olarak taraftarlara seslendi:

“Schalke’yi Türkiye’de takip etsinler. Bize destek çıksınlar. Türk ve kaptan olarak bu kulübü Bundesliga’ya döndürmek benim için çok anlamlı olacak.”