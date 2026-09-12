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Kaynak: AA

Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin kaptanı Kenan Karaman, Union Berlin karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki milli futbolcu, deplasmanda kazanmanın kolay olmadığını belirterek takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

"ÜÇ SENE SONRA İLK GALİBİYETİMİZİ ALDIK"

Schalke'nin Bundesliga'daki ilk galibiyetini değerlendiren Kenan Karaman, "İlk galibiyetimizi aldık. Üç sene sonra yeniden Bundesliga'da ilk galibiyetimizi aldık. Takımı kutluyorum, çok iyi performans gösterdiler" dedi.

Deplasmandaki taraftar baskısına da değinen Karaman, takımının iyi futbol oynadığını ve 3 golle önemli bir galibiyet elde ettiğini ifade etti.

SCHALKE'DEKİ GELECEĞİNİ AÇIKLADI

Geleceğine ilişkin de konuşan Kenan Karaman, kariyerine Schalke'de devam etmek istediğini belirtti.

Geçen sezon Bundesliga'ya yükselme hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Karaman, "Şimdilik Schalke'deyim. Hedefim Schalke ile Bundesliga'da yer almaktı. Geçen sene iyi katkı verdim. Şimdi o hedefime ulaştım. Takımı Bundesliga'ya çıkardık. Takımın kaptanı olarak da şimdi Bundesliga'da devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM HER ZAMAN BENİM HEDEFİM"

Kenan Karaman, A Milli Takım'a yeniden çağrılmak istediğini de açıkladı. Bundesliga'daki performansının bu hedef açısından önemli olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Milli takım her zaman benim hedefim. Bundesliga'da iyi bir performans gösterip inşallah tekrar milli takıma çağrılırım" dedi.

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası performansını da değerlendiren Karaman, turnuvanın Türkiye açısından istedikleri gibi geçmediğini belirterek buradan çıkarılacak derslerin gelecek turnuvalarda değerlendirilmesini umduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ'I YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Türkiye'deki futbol gündemini takip ettiğini belirten Kenan Karaman, eski takımı Beşiktaş hakkında da konuştu.

Siyah-beyazlıların sezona iyi başladığını söyleyen Karaman, "Beşiktaş bence iyi başladı. Yeni hoca güzel bir hava kattı takıma. Başarılar diliyorum. Beşiktaş her zaman takip ettiğim bir takım. İnşallah güzel bir sezon geçirirler" ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLSEVERLERE DESTEK ÇAĞRISI

Yurt dışında forma giyen Türk futbolcuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurgulayan Kenan Karaman, futbolseverlere de çağrıda bulundu.

Karaman, "Bizi yurt dışında desteklesinler. Biz Türk futbolcular olarak Türkiye'yi burada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Maçlarımızı izlesinler, bize destek versinler, bize yeter" diyerek sözlerini tamamladı.