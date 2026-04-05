Almanya Bundesliga 2'de Schalke, evinde Karlsruher'i ağırladı. Arena AufSchalke'de oynanan zorlu maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başardı ve Bundesliga yolunda kritik bir galibiyet almış oldu.

Kaptan Kenan Karaman takımını taşımaya devam ediyor!



Kenan'ın attığı kafa golüyle Schalke öne geçiyor! pic.twitter.com/TLsvE5O45D — Tivibu Spor (@tivibuspor) April 5, 2026

KENAN KARAMAN ÇOK FORMDA

Schalke'ye galibiyeti getiren tek golü maçın 72. dakikasında takım kaptanı Kenan Karaman kaydetti. Golün asistini maçın diğer yıldızlarından Ndiaye yaptı.

Milli futbolcu, bu maçla birlikte çıktığı 29 maçta 12 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağlamış oldu ve maça damgasını vurdu.

HASAN KURUÇAY BÜYÜK OYNADI

Schalke'nin 28 yaşındaki Türk stoperi Hasan Kuruçay da yaptığı kritik müdahalelerle maça damga vuran isimlerden biri oldu.

TÜRK TANDEMİ

Ev sahibi ekipte stoper tandeminde "Mertcan Ayhan-Hasan Kuruçay" ikilisi görev aldı ve rakip takıma geçit vermedi.

DZEKO MAÇTA YOKTU

Bosna-Hersek'in kaptanı Dzeko, İtalya karşısında 120 dakika sahada kaldı ve tarihi başarıda kilit rol oynadı. Deneyimli futbolcu, Dünya Kupası play-off final maçında omzundan sakatlandığı için bu maçta forma giyemedi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA MAÇLARI

Schalke, aldığı galibiyetle puanını 55'e yükseltti ve ligde lider konumda bulunuyor. Karlsruher ise 37 puanda kaldı.

Ev sahibi ekip, ligde bir sonraki maçta kritik ve zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Elversberg ile karşı karşıya gelecek. Karlsruher ise A. Bielefeld'i evinde ağırlayacak.

LİGİN BİTİMİNE SON 6 MAÇ

Almanya Bundesliga 2'de ligin bitimine sadece 6 maç kaldı. Schalke ise kalan maçlarda elinden geleni yaparak ait olduğu yere geri dönmeyi hedefliyor.