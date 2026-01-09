Yeniçağ Gazetesi
09 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor

Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor

ATV’nin salı akşamlarına damga vurmaya hazırlanan, OGM Pictures imzası taşıyan A.B.İ., yayınlanan yeni tanıtımıyla büyük ilgi uyandırdı.

Haberi Paylaş
Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor - Resim: 1

Tanıtımda Doğan ile babası arasında yaşanan sert yüzleşme, dizide tansiyonun hiç düşmeyeceğinin sinyallerini verirken; Doğan’ın babasına söylediği “Ben geçmişimi sildim” sözleri, baba-oğul arasındaki kırılmanın derinliğini gözler önüne seriyor.

1 11
Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor - Resim: 2

Doğan ile Çağla’nın bir iş görüşmesinde yollarının kesişmesi, ikili arasındaki ilişkinin nasıl bir yöne evrileceğine dair merakı artırıyor

2 11
Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor - Resim: 3

Tanıtımın finalinde ise Doğan’ın ameliyathanede sarf ettiği “Gitmene izin vermeyeceğim” cümlesinin kime söylendiği, ilk bölüm öncesi heyecanı zirveye taşıyor.

3 11
Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor - Resim: 4

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği dizinin senaryosu; Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven imzası taşıyor. Başrollerde ise Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu yer alıyor.

4 11
Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor - Resim: 5

Ailesinin karanlık sırlarından uzaklaşarak yeni bir hayat kurmaya çalışan Doğan’ın, yıllar sonra kaçamadığı geçmişiyle yüzleşmesini konu alan A.B.İ., güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

5 11
Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor - Resim: 6

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu; oyuncu, sunucu ve eski manken.

1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu.

6 11
Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor - Resim: 7

Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı.

7 11
Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor - Resim: 8

Deli Yürek (1998-2002), Ezel (2009-2011) ve Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler oldu.

8 11
Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor - Resim: 9

KENAN İMİRZALIOĞLU NERELİ?

Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayanmakta.

9 11
Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor - Resim: 10

Ankara Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesinden mezun oldu. Yükseköğrenimini İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında mankenliğe başladı.

10 11
Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor - Resim: 11

1997 yılında üniversite öğrencisi iken Best Model of Turkey (Türkiye'nin En İyi Mankeni) yarışmasına katıldı. Bu yarışmada birinci seçilince İstanbul'da gerçekleşen 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu.

11 11
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro