Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor

1997 yılında üniversite öğrencisi iken Best Model of Turkey (Türkiye'nin En İyi Mankeni) yarışmasına katıldı. Bu yarışmada birinci seçilince İstanbul'da gerçekleşen 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu.