Tanıtımda Doğan ile babası arasında yaşanan sert yüzleşme, dizide tansiyonun hiç düşmeyeceğinin sinyallerini verirken; Doğan’ın babasına söylediği “Ben geçmişimi sildim” sözleri, baba-oğul arasındaki kırılmanın derinliğini gözler önüne seriyor.
Kenan İmirzalıoğlu’ndan bomba proje… A.B.İ.’den nefes kesen tanıtım: Geçmişle hesaplaşma başlıyor
ATV’nin salı akşamlarına damga vurmaya hazırlanan, OGM Pictures imzası taşıyan A.B.İ., yayınlanan yeni tanıtımıyla büyük ilgi uyandırdı.
Doğan ile Çağla’nın bir iş görüşmesinde yollarının kesişmesi, ikili arasındaki ilişkinin nasıl bir yöne evrileceğine dair merakı artırıyor
Tanıtımın finalinde ise Doğan’ın ameliyathanede sarf ettiği “Gitmene izin vermeyeceğim” cümlesinin kime söylendiği, ilk bölüm öncesi heyecanı zirveye taşıyor.
Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği dizinin senaryosu; Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven imzası taşıyor. Başrollerde ise Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu yer alıyor.
Ailesinin karanlık sırlarından uzaklaşarak yeni bir hayat kurmaya çalışan Doğan’ın, yıllar sonra kaçamadığı geçmişiyle yüzleşmesini konu alan A.B.İ., güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.
KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?
Kenan İmirzalıoğlu; oyuncu, sunucu ve eski manken.
1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu.
Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı.
Deli Yürek (1998-2002), Ezel (2009-2011) ve Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler oldu.
KENAN İMİRZALIOĞLU NERELİ?
Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayanmakta.
Ankara Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesinden mezun oldu. Yükseköğrenimini İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında mankenliğe başladı.
1997 yılında üniversite öğrencisi iken Best Model of Turkey (Türkiye'nin En İyi Mankeni) yarışmasına katıldı. Bu yarışmada birinci seçilince İstanbul'da gerçekleşen 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu.