atv'nin uzun zamandır merakla beklenen dizisi Abi'nin yayın tarihi netleşti. Dizi, 13 Ocak Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Peki, Abi reytinglerde nasıl bir performans sergileyecek?
Kenan İmirzalıoğlu dönüyor: A.B.İ dizisi reyting rekoru kıracak mı?
Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlara döndüğü Abi dizisi, 13 Ocak Salı akşamı atv'de başlıyor. Sırlar dolu hikâyesiyle dikkat çeken yapım, güçlü rakiplere karşı reyting savaşına giriyor. İlk bölüm zirveyi zorlayabilir mi?
Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı OGM Pictures yapımı dizi, ailesinin karanlık geçmişinden kaçıp yepyeni bir hayata başlayan Doğan'ın, yıllar sonra ortaya çıkan sırlarla dolu macerasını konu ediyor.
Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Şahincileroğlu köşesinde şu görüşleri dile getirdi:
“Peki, ‘Abi’ reytinglerde ne yapar? 21 Aralık’taki yazımda, kulislerden edindiğim bilgilere göre, dizinin Salı günü yayınlanacağının konuşulduğunu kaleme almıştım.
Öyle de oldu. ‘Kıskanmak’ gibi kitlesini oturtmuş, ikinci sezonuyla yoluna doludizgin devam eden ‘Mehmed Fetihler Sultanı’, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan ‘Survivor’, başladığı günden bu yana istenilen reytingi alamayan ‘Rüya Gibi’ ve bir de gündüz kuşağı programları eklenince, bu yapımlar karşısında şansı var mı?
İlk bölüm zirveye oturabilir. Hatta 5 üzerinde bir reyting de alabilir. İnsanlar, Kenan İmirzalıoğlu’nu özledi. Benim de heyecanla beklediğim işlerden. Takipteyim.”
atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya günler kalan A.B.İ. dizisinin üçüncü tanıtımı yayınlandı. atv'de Salı akşamları izleyiciyle buluşacak OGM Pictures imzalı A.B.İ., yeni tanıtımıyla büyük ilgi topladı.
Yayınlanan tanıtımda Doğan ile babası arasındaki gergin diyalog, yüksek tempolu sahnelerin habercisi olurken Doğan'ın babasına "Ben geçmişimi sildim" demesi, baba-oğul ilişkisinin nasıl gelişeceğini merak konusu yapıyor.
Doğan ve Çağla'nın iş görüşmesi sahnesi ise ikilinin arasındaki kimyanın nasıl olacağına dair soru işaretleri yaratıyor.
Tanıtımın finalinde Doğan'ın ameliyathanede "Gitmene izin vermeyeceğim" sözünü kime söylediği ise ilk bölüme dair heyecanı zirveye çıkarıyor.
Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in yazdığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor.
Ailesinin karanlık geçmişinden kaçıp yeni bir hayat kuran Doğan'ın, yıllar sonra ortaya çıkan sırlarla dolu macerasını anlatan yapım, etkileyici kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle öne çıkıyor.
Dizinin geniş oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi yetenekli isimler bulunuyor.
Çarpıcı hikâyesi ve yıldız kadrosuyla A.B.İ., Salı 20.00'de atv'de!