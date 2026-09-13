Kaynak: DHA

İddiaya göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Kenan Evren Kışlası’na ait ağaçlık alana sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla yol yeniden ulaşıma açılırken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.