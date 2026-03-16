Sevilen hitlerinin yanı sıra yeni dönem şarkılarını da hayranlarıyla birlikte söyleyen Doğulu, enerjisi ve sahne performansıyla izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Gecenin en büyük sürprizlerinden biri ise Çakkıdı sırasında yaşandı. Doğulu, son dönemde popülerliği artan grup Manifest’i sahneye davet ederek parçayı onlarla birlikte seslendirdi. Grubun sahnedeki enerjik dans performansı, izleyenlerden büyük alkış aldı ve konsere renk kattı.

Konseri sahne arkasından takip eden isimlerden biri de sanatçının eşi, ünlü oyuncu Beren Saat oldu. Gecenin görsel açıdan en dikkat çekici anlarından biri ise Kardan Kadın şarkısı sırasında yaşandı. Şarkıya eşlik eden kar efektiyle sahne kısa süreliğine bembeyaz bir atmosfere büründü ve izleyicilere görsel bir şölen sundu.