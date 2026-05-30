Bayramı memleketlerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculukları nedeniyle bölgede araç yoğunluğu yaşanırken, bazı araçlarda meydana gelen arızalar trafiğin zaman zaman yavaşlamasına neden oldu. Özellikle arızalanan bir yolcu otobüsü, Karadeniz bağlantı yolunda uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı.

Trafik ekiplerinin bölgede aldığı tedbirlerle ulaşım kontrollü olarak devam ederken, yoğunluğa rağmen araç akışının tamamen durmadığı gözlendi.

Kemikli Rampaları’ndaki trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları dikkat çekti.

Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına riayet etmeleri, güvenli takip mesafesini korumaları ve yol boyunca dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.