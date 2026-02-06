Modern tıp dünyası, D vitamini takviyelerinin biyoyararlanımını artırmak için "yardımcı elementler" kullanımının hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

Yapılan son araştırmalar, D vitamininin kalsiyumu emme kapasitesinin, K2 vitamini ve magnezyum desteğiyle birleştiğinde kemik yoğunluğunu maksimum seviyeye çıkardığını gösterdi.

Bilim dünyası, D vitamininin vücutta tam kapasiteyle çalışabilmesi için K2 vitamini ve magnezyum ile kombinasyonunun zorunlu olduğunu kanıtladı.

Uzmanlar, tek başına alınan takviyelerin kemik sağlığı üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını vurguladı.

KALSİYUMUN DOĞRU ADRESE TESLİMİ: K2 VİTAMİNİ

D vitamini kalsiyumun emilmesini sağlarken, bu kalsiyumun damarlarda birikmek yerine kemiklere yönlendirilmesi görevini K2 vitamini üstlendi.

Mayo Clinic bünyesinde çalışmalar yürüten endokrinoloji uzmanı Dr. Bart Clarke, D vitamini ve K2 vitamininin birlikte kullanımının, arteriyel kalsifikasyon riskini azalttığını ve iskelet sistemini bir zırh gibi güçlendirdiğini ifade etti.

Clarke, bu iki vitaminin birbirini tamamlayan bir mekanizmayla çalıştığını belirtti.

MAGNEZYUM OLMADAN D VİTAMİNİ 'UYKUDA' KALIYOR

Araştırmalar, vücuttaki magnezyum seviyesi yetersiz olduğunda D vitamininin aktif hale gelemediğini kanıtladı.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Qi Dai tarafından yürütülen geniş çaplı bir klinik çalışma, magnezyumun D vitamini metabolizmasını düzenleyen temel enzimlerin yakıtı olduğunu ortaya koydu.

Dr. Dai, magnezyum eksikliği olan bireylerde D vitamini takviyesinin beklenen sağlık faydasını sağlamadığını, magnezyum takviyesi ile bu etkinin katlandığını vurguladı.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DOZAJ UYARISI

Uzmanlar, rastgele takviye kullanımının organlar üzerinde yük oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. JoAnn Manson, takviye kullanımının tamamen bireysel verilere dayanması gerektiğini hatırlattı.

Dr. Manson, "Doktorunuz bu takviyeleri her gün mü yoksa haftalık periyotlarla mı almanız gerektiğine karar verecek en yetkin kişidir" diyerek klinik gözetimin altını çizdi.