Dünya genelinde sağlıklı yaşam trendlerinin yükselmesiyle birlikte, geleneksel mutfakların vazgeçilmezi olan kara lahana, küresel bir süper besin fenomenine dönüştü. Özellikle Kuzey Avrupa ve Amerika’daki marketlerde "süper gıda" etiketiyle reyonları süsleyen bu sebze, kemik sağlığı üzerindeki dramatik etkileri nedeniyle bilim insanlarının odağına yerleşti.

Araştırmalar, kara lahananın sadece bir lif kaynağı olmadığını, aynı zamanda iskelet sistemini inşa eden minerallerin depolandığı stratejik bir kaynak olduğunu doğruladı.

BİLİMSEL VERİLER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Kemik sağlığı dendiğinde akla ilk gelen kalsiyum olsa da, bu mineralin vücut tarafından işlenmesi için gerekli olan K vitamini ve magnezyum dengesi kara lahanada optimize edilmiş halde bulundu.

Dr. Rhonda Patrick, hücre sağlığı ve mikrobiyotik beslenme üzerine çalışmalarıyla bilinen Dr. Patrick, kara lahananın yüksek oranda fito-besin içerdiğini vurguladı.

Patrick, bu sebzenin içindeki sülforafan bileşenlerinin kıkırdak yıkımını yavaşlattığını ve kemik yoğunluğunu korumada kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Dr. Michael Greger (Beslenme Bilimci ve Yazar): Evidence-Based Eating projesi kapsamında açıklamalarda bulunan Dr. Greger, bitkisel kaynaklı kalsiyumun emilim oranlarına dikkat çekti.

Greger, kara lahanadaki kalsiyumun vücut tarafından kullanılma oranının (biyoyararlanım), sütteki kalsiyumdan daha yüksek seviyelerde seyrettiğini saptadıklarını belirtti.

OSTEOPOROZ RİSKİNE KARŞI STRATEJİK BESİN

Harvard Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen geniş kapsamlı gözlem çalışmalarında, düzenli K vitamini tüketen bireylerde kalça kırığı riskinin, tüketmeyenlere oranla %50 daha az olduğu gözlemlendi.

Kara lahana, tek bir porsiyonuyla günlük K vitamini ihtiyacının katbekat fazlasını sunarak kemik proteinlerinin mineralize olmasına doğrudan katkı sağladı.

Tüketicilerin bu verilere dayanarak kara lahanaya yönelmesiyle birlikte, semt pazarlarından organik marketlere kadar her noktada bu ürüne olan talep rekor seviyeye ulaştı.

Uzmanlar, sebzenin besin değerini kaybetmemesi için hafif buharda pişirilmesini önerdi.