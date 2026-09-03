Kemik dostu, şeker dengeleyici: Iğdır’ın siyah incisinde hasat zamanı

Kooperatifin 2021 yılında kurulduğunu belirten Turan, yaklaşık 5 yıldır üretime devam ettiklerini söyledi. Üretici Tövbet Turan ise Anjelik eriğinin Iğdır'ın önemli tarım ürünlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Iğdır'ın 'siyah incisi' olarak bilinen Anjelika erik için toplama vakti geldi. 2009-2010 yılında ilk kez Iğdır Ovası'na bu fidanları biz diktik. Şu an geçen yıla göre verim aşağı yukarı dörtte bir oranında. Ancak fiyatlar bayağı düşük. Yine de canımız sağ olsun. İnşallah gelecek seneye daha iyi bir fiyat olur" dedi.