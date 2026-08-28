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Kaynak: İHA

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda; Beldibi uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada bin 500'den fazla hap ele geçirildi. Ekiplerce şahısların uyuşturucu temin ettikleri tespit edilen adreste gerçekleştirilen operasyonda bin 900 adet hap ve iki adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili toplamda 6 şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.