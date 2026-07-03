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Kaynak: İHA

Merkez ekipleri, haziran ayında gelen 147 telefon ihbarına müdahale ederken, 20 köpek (10 dişi, 10 erkek) ile 169 kediyi (112 dişi, 57 erkek) kısırlaştırdı. Aynı dönemde 20 köpek ve 169 kediye kuduz aşısı uygulanırken, 28 köpek ile 29 kedi yeni yuvalarına kavuştu.

Tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 136 hayvanın sağlık süreci başarıyla tamamlanırken, barınağa bırakılan 7 köpek ve 27 kedinin bakım ve ihtiyaçları da ekipler tarafından karşılandı.

Özellikle yayla yolları ve çevresinde başıboş dolaşan 50 köpek toplanarak Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolleri yapılan hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri başlatılarak güvenli bir ortamda takip altına alındı.