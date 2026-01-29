İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çobançeşme Mahallesi Göktürk istikameti 1.kemer mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı'na ait mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracı, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Gerçekleşen ihbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın içerisinde 12 mahkum, şoför ve 4 jandarma personelinin bulunduğu ifade edildi.

2'Sİ AĞIR 10 YARALI!

İl Jandarma Komutanlığı’na ait, mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracının devrilmesi sebebiyle, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Ağır yaralılardan birinin jandarma personeli diğerinin mahkum olduğu, 8 yaralıdan ise 4'ünün jandarma personeli 4'ünün ise mahkum olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.