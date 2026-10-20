Kaynak: Haber Merkezi

Antalya’nın Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrıldığını açıkladı.

Görevini bundan böyle bağımsız olarak sürdüreceğini duyuran Topaloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede bu adımın Kemer halkına karşı taşıdıkları sorumluluk bilincinde bir aksamaya yol açmayacağını vurguladı.

Necati Topaloğlu’nun konuya ilişkin kamuoyuyla paylaştığı açıklama şu şekilde:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer’e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız."