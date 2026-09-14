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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Melike Çiçek-Nurbay Usta / Yeniçağ



Dik yamaçtaki çaylık araziye yuvarlanan kamyonun sürücüsü Selahattin Yılmaz hayatını kaybetti

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkarak şarampoldeki çaylık araziye yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Papat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selahattin Yılmaz yönetimindeki 08 ABF *** plakalı çay kamyonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dik yamaçtaki çaylık alana devrildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), Hopa Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmaların ardından araca ve sürücüye ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kemalpaşa’nın Köprücü köyü nüfusuna kayıtlı Selahattin Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.