Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kemal Sunal filmindeki o sahne canlandı: Elindeki benzin bidonu ile çatıya çıktı

Kemal Sunal filmindeki o sahne canlandı: Elindeki benzin bidonu ile çatıya çıktı

Bursa Mudanya’da evinin yıkılmaması için çatıya çıkan kişi yıllar önce merhum Kemal Sunal ile Oya Aydoğan’ın oynadığı ‘Yüz numaralı adam’ filmini akıllara getirdi. Çatıya çıkarak evinin yıkılmasına direnen ev sahibini ikna etmek jandarmaya kaldı.

Kaynak: DHA
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Kemal Sunal filmindeki o sahne canlandı: Elindeki benzin bidonu ile çatıya çıktı - Resim: 1

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle 2 katlı evi için yıkım kararı alınan Ahmet Kunuk (67), çatıya çıkarak elinde benzin bidonuyla görevlilere direndi.

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Kemal Sunal filmindeki o sahne canlandı: Elindeki benzin bidonu ile çatıya çıktı - Resim: 2

Jandarma ekiplerinin 3 saat süren ikna çabasıyla çatınan inen Kunuk’a evi boşaltması için ek süre verildi.

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Kemal Sunal filmindeki o sahne canlandı: Elindeki benzin bidonu ile çatıya çıktı - Resim: 3

Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle hakkında yıkım kararı bulunan 2 katlı evin sahibi Ahmet Kunuk, yıkım için gelen ekiplere direnerek çatıya çıktı.

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Kemal Sunal filmindeki o sahne canlandı: Elindeki benzin bidonu ile çatıya çıktı - Resim: 4

Elinde benzin bidonuyla çatıda beklemeye başlayan ev sahibi için bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kemal Sunal filmindeki o sahne canlandı: Elindeki benzin bidonu ile çatıya çıktı - Resim: 5

Ahmet Kunuk, jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren ikna çabasının ardından elindeki benzin bidonunu bırakıp, çatıdan indi.

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Kemal Sunal filmindeki o sahne canlandı: Elindeki benzin bidonu ile çatıya çıktı - Resim: 6
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Kemal Sunal filmindeki o sahne canlandı: Elindeki benzin bidonu ile çatıya çıktı - Resim: 7
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Kemal Sunal filmindeki o sahne canlandı: Elindeki benzin bidonu ile çatıya çıktı - Resim: 8
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