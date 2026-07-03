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Törende basın mensuplarına konuşan Gül Sunal, eşinin yokluğunun geçen yıllara rağmen ilk günkü kadar derin hissedildiğini belirterek, "Sanki dün kaybetmişiz gibi geliyor. Zaman geçtikçe özlemimiz daha da büyüyor. Onu hâlâ büyük bir ilgiyle izleyen milyonlarca insan var. Onların sevgisi bize güç veriyor. Bu destek olmasa her şey çok daha zor olurdu. Ancak evimiz yine de onsuz, babasız. Gösterilen ilgi ve sevgi için herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise her yıl babasının mezarını ziyaret edip dua edenlere teşekkür ederek, "26 yıl hem çok uzun hem de göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş gibi geliyor. Bugün sosyal medya hesabımdan bir paylaşım yaptım. Gelen yorumlar beni çok duygulandırdı. İnsanlar sanki babamla daha dün karşılaşmış gibi sıcak ve samimi anılarını paylaşıyor. Babama duyulan sevginin her geçen gün artması ve yeni nesillerin de onu tanıyıp sevmesi bizim için büyük bir gurur ve mutluluk" dedi.

Ali Sunal da babasının yıllar geçmesine rağmen her yaştan insan tarafından ilgiyle izlendiğini belirterek, "Henüz 5-6 yaşındaki çocuklar bile babamın filmlerini izliyor ve büyük bir keyif alıyor. Bu sevginin uzun yıllar daha süreceğine inanıyoruz. Bunu bilmek bize bir nebze teselli veriyor ama ona duyduğumuz özlem hiç azalmıyor" diye konuştu.

Anmaya katılan tiyatro sanatçısı Ulvi Alacakaptan ise Yeşilçam'da Kemal Sunal ile "Postacı" filminde birlikte rol aldığını hatırlatarak, usta oyuncunun son derece dürüst, disiplinli ve ciddi bir insan olduğunu söyledi.

Alacakaptan, Kemal Sunal'ın en değerli yapımlarından birinin "Propaganda" olduğunu ifade ederek, "O dönem izleyici alışılmış Kemal Sunal filmlerinden farklı olduğu için bu filmi yeterince sahiplenmedi. Daha nitelikli projelerde yer almak isteyen Kemal Sunal, 'Balalayka' filminin çekimleri için uçağa binmeyi kabul etti. Ancak uçak havalanmadan önce geçirdiği panik atak sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ben öğrencilerime onun mesleğine duyduğu bağlılığı örnek gösteriyorum. Bir keresinde bir mekânda saatlerce tiyatro üzerine sohbet etmiştik. Pek konuşkan biri değildi ama tiyatroya olan sevgisini uzun uzun anlatmıştı. Çoğu kişi onun sinemadan önce tiyatro sahnesinde önemli işler yaptığını bilmiyor. Ben kendisini Perran Kutman ile birlikte sahnelediği 'Ham Hum Şaralop' oyununda izlemiştim. Gerçekten çok büyük bir oyuncu ve örnek bir insandı." değerlendirmesinde bulundu.