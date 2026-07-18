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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Elips TV’de yayınlanan gazeteci Fatma Karaağaç’ın Filtresiz Siyaset isimli programında, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Meydana gelen gelişmelerin birbirlerinden bağımsız olmadığını, aksine sistematik bir sermaye birikim sürecinin parçası olduğuna dikkat çeken Okuyan, ‘Bahis yasaklanmalı, asıl yanlışlık yoksul insanların bu tuzağa düşmesi’ ifadelerini kullandı.

“BAHİS VE KUMAR YASAKLANMALIDIR”

Okuyan, bahis ve kumarın yasaklanması gerektiğini ifade ederek "Bahis meselesi, yaşantının normal bir unsuru haline getirildi ve bunu devlet yaptı. Yasal bahis, yasadışı bahis ayrımı olmaz” sözlerini sarf etti .

“Bahis yasaklanmalıdır çünkü bu bir sermaye birikim kanalıdır; yoksuldan alıp zengine iletmedir” diyen Okuyan, “Kaybeden hep yoksullar olur. Kumar yasaklanmalıdır çünkü zenginlere kaynak aktarımıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“ASIL YANLIŞLIK YOKSULLARIN BU TAZAĞA DÜŞMESİ”

Açıklamasının devamında, “Biz görüyoruz; çok düşük ücretle çalışan insanlar o paralarının bir bölümünü bahise gömüyorlar ve bu ailelerinde büyük bir travma yaratıyor” ifadelerini kullanan Okuyan, konunun bir de bahisle ilgili bir boyutu olduğunu söyleyerek “Ben bahis oynadım yanlış yaptım’ diyen birisi var ama asıl yanlışlık yoksul insanların bu tuzağa düşmesi. Haluk Levent’e bir şey olmaz” dedi.

NELER OLMUŞTU?

Son dönemde AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, derneğe yönelik yürütülen soruşturmada, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Yaşanan gelişmeler, kamuoyundaki “bahis” tartışmalarını yeniden başlatmıştı.