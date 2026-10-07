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CHP'den seçilerek göreve gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın iktidar partisi AKP’ye katılması siyaset gündeminde sarstı. Konuya ilişkin en sert tepkilerden biri Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) geldi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yazılı ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla parti değiştiren yerel yöneticilerin seçmen iradesini yok saydığını vurguladı.

"CEMİL TUGAY CHP ADAYI OLDUĞU İÇİN SEÇİLDİ"

Tugay’ın parti değiştirmesinin hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını ifade eden Okuyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Türkiye’nin üçüncü büyük kentinin Belediye Başkanı’nın ana muhalefet saflarından iktidar saflarına geçişi, 'bireysel tercih'le açıklanamaz. Cemil Tugay, Cemil Tugay olduğu için değil, CHP adayı olduğu için seçildi. Ortalıkta şişirilmiş çok siyasetçi var ama Tugay onlardan değil, ne yapılsa star olamaz. Aldığı oylarda kişisel katkısı eksidir!"

"SEÇİLDİĞİ PARTİDEN AYRILAN MAKAMI BIRAKMALIDIR"

Yıllardır savundukları ilkeyi hatırlatan Kemal Okuyan, seçmen iradesinin ayaklar altına alındığını belirterek, "Belediye başkanı ya da milletvekili, seçildiği partiden ayrılıyorsa o makamı bırakmalıdır demiştik yıllar önce. Şimdi iktidar partisi bu tuhaflığı kimsenin yarışamayacağı bir düzeye çıkardı. Halkımız nerede frene basarsa iyidir" dedi.

Aynı zamanda bir İzmirli yurttaş olarak bu durumu protesto etmek zorunda olduğunu vurgulayan Okuyan, bugüne kadar İzmirlilere zarardan başka bir şey vermediğini öne sürdüğü Cemil Tugay’ın bundan sonra yapacağı hiçbir hizmetin bu hamleyi aklayamayacağını belirtti.

Okuyan, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

"Yurttaşlarımızın yeterince ses çıkarmadığı her kirlilik ve çürüme, bu toplumun genlerine işlemeye başlıyor. İzmir’i çok sevdiğini söyleyen Cemil Tugay’ı İzmir istifaya mecbur bırakmalıdır."