Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL TV'de yayınlanan Komünist Bakış programında ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını değerlendirdi.

ABD'nin zorlandığını, sürecin ABD'nin beklediği gibi gitmediğini belirten Okuyan, "ABD ciddi bir tıkanmayla karşı karşıya" diyen Okuyan, saldırıların maliyet kaleminin arttığını, bu başlıkların sayısının da çoğaldığını vurguladı.

'OLUMLU TEK SONUÇ ABD VE İSRAİL YENİLGİSİDİR'

Nevzat Evrim Önal, "Savaşın çıkmasa iyiydi ama madem çıktı elde edilebilecek en iyi sonuç molla rejiminin devrilmesi" yaklaşımını sordu.

Kemal Okuyan ve Nevzat Evrim Önal

Okuyan'ın bu yaklaşımla ilgili değerlendirmesi şöyle:

"Ahlaki açıdan, siyasi açıdan, ideolojik açıdan sorunlu. Böyle bir savaş sonucu devrilecek olan İran rejiminin İran halkına hayır getireceği düşünülemez. Halkçı, devrimci bir potansiyel olsaydı zaten ABD ve İsrail devreye girmezdi. Bu savaşın olumlu tek sonucu ABD ve İsrail'in hissedilir yenilgisidir. Çünkü her şeyi yapabileceğini düşünen bir iradenin kırılması demektir bu. 'Bunun maliyeti halk düşmanı bir iktidarın güçlenmesi olur' türünden bir düşünceyle 'Arada da İran rejimi düşsün' saçma sapan bir tez, bundan uzak durulmalı.

Saldırılar durmalı evet ama dünyada da meselelere neden sınıflar penceresinden bakılması gerektiğinin de anlaşılması lazım. Bahsettiğim ahmaklık dünya sisteminin tepesinde ve kimse onun dışına çıkamıyor. Neden güçlü bir itiraz gelmiyor? Çünkü herkesin kendi içerisindeki sistemde güçlünün borusu ötüyor. Her tarafta emeğe acımasız saldırı, yolsuzluk var. Seçim yapılan yerlerde de 'demokrasi' yok."