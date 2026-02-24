Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL TV’de yayımlanan “Komünist Bakış“ programında laiklik tartışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Okuyan, özellikle AKP döneminde siyaset alanının yeniden şekillendirildiğini ve laiklik konusunda ciddi bir gerileme yaşandığını ifade etti.

'DÜZEN SİYASETİ AÇISINDAN LAİKLİĞİN İZİ KALMADI'

Türkiye’de laikliğin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler yapan Okuyan, siyaset alanında yaşanan değişimin toplumsal algıyı da etkilediğini söyledi. AKP’nin laikliği “halka rağmen dayatılmış” bir politika olarak sunarak kritik bir ideolojik müdahale yaptığını savunan Okuyan, bu saldırı biçiminin Cumhuriyet’in temel değerleri için de kullanıldığını ifade etti.

Kemal Okuyan

Okuyan, “Düzen siyaseti açısından Türkiye’de laikliğin izi dahi kalmadı. Ortaya çıkan tabloda tek sorumlu AKP değil” dedi.

'YAŞAM TARZI TARTIŞMASI BİR TUZAK'

Laiklik tartışmalarının yaşam tarzı eksenine sıkıştırılmasını da eleştiren Okuyan, konunun içki ve kıyafet gibi başlıklara indirgenmesinin iktidarın işine yaradığını belirtti.

“Kimsenin yaşam tarzına karışmıyoruz” söyleminin bir “hoşgörü” ve “lütuf” anlayışına dayandığını savunan Okuyan, bunun Osmanlı’dan miras bir yönetim zihniyeti olduğunu ve bir tuzak oluşturduğunu dile getirdi.

Eğitim alanındaki dönüşüme dikkat çeken Okuyan, bilimsel ve kamusal eğitimin zayıflatıldığını, bunun da laiklikteki gerilemeyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Milyonlarca ailenin çocuklarını gerici bir müfredata teslim etmek zorunda kaldığını kaydetti.

'LAİKLİK KARŞITI ANLAYIŞ ELİTİSTTİR'

“Laiklik halka rağmen dayatıldı” iddiasına karşı çıkan Okuyan, laikliğin tarihsel olarak en çok yoksul kesimler tarafından benimsendiğini savundu. Gericiliğin kaynağının mülk sahibi sınıflar olduğunu öne süren Okuyan, “Laiklik elitist bir proje değildir. Asıl elitist olan, padişahlık gibi tepeden gelen anlayıştır” dedi.

LAİKLİK NEDİR?

Okuyan, laikliği “İnanç ve ibadet özgürlüğü insan hakkıdır, temel bir haktır ve dokunulamaz. Onun teminatı özgürlükçü bir toplumdur. Laiklik, insanların bireysel tercihlerine ait bir alan olan dinsel inançların, referansların ve ritüellerin kamusal alanın düzenlenmesinde, siyasette, devlet yönetiminde yer almamasıdır. Bu kadar basit” şeklinde tanımladı.

EMEK EKSENLİ MÜCADELE VURGUSU

Laiklik mücadelesinin yalnızca bu başlığa sıkıştırılarak başarıya ulaşamayacağını savunan Okuyan, Türkiye’de laikliği savunan bir sermaye sınıfının bulunmadığını ifade etti. Piyasacı politikalar, eğitimdeki dönüşüm ve yeni Osmanlıcılık anlayışının laiklikteki gerilemeyle bağlantılı olduğunu belirten Okuyan, “Artık emek ekseni dışındaki laiklik mücadelesinin karşılığı kalmadı” ifadelerini kullandı.