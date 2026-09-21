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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabı X üzerinden fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Okuyan, soruşturmanın kapitalist düzende zenginliklerin belirli ellerde toplanmasına ilişkin mekanizmaları yeniden ortaya koyduğunu belirterek, sürecin iktidar ve devlet içindeki mücadelenin boyutlarını da yansıttığını ifade etti.

Okuyan paylaşımında, “Fon soruşturması, bir yandan kapitalist düzenin zenginlikleri belli ellerde toplama mekanizmalarının boyutlarını bir kez daha gösterirken diğer yandan iktidar-devlet içi mücadelenin şiddetini de yansıtıyor. ‘Tek adam rejimi’ tanımlamasının yetersizliğine yeni bir kanıt!” ifadelerini kullandı.

131 FONDA İŞLEMLER DURDURULDU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) talimatıyla 7 şirkete ait 131 fonda alım satım işlemleri durdurulurken tasfiye süreci başlatıldı. Yaklaşık 900 milyar liralık varlık ile 500 bini aşkın yatırımcıyı ilgilendiren süreçte, geri ödemelerin nasıl gerçekleşeceği merak konusu oldu.

SPK, 17 Eylül’de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören bazı fonların alım satım işlemlerini durdurmuştu.