Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada "tedbirli mutlak butlan" kararı çıkmıştı. CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararı ile yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve getirilmişti.

AVUKATTAN EMNİYETE TAHLİYE TALEBİ

Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ekibi CHP Genel Merkezi önüne gelerek tahliye tebligatını verecekti. Ancak kapının kilitli olması nedeniyle ekip geri çekildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği dilekçede, mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi’nin önceki yöneticiler tarafından boşaltılmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Çelik, “Parti Genel Merkezi’nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz” dedi.

KILIÇDAROĞLU: TÜM ÖRGÜTLERİN KARARA UYMASINI RİCA EDERİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise avukat talebi sonrası, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karara uymasını rica ederim" açıklamasını yaptı.

ANKARA VALİLİĞİ EMNİYETE TALİMAT VERDİ

Ankara Valiliği ise emniyete talimat verildiğini bildirdi. Ankara Valiliği tarafından şu açıklama yapıldı:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir. CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."