Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesinin ardından, bazı yakın kurmayları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Mahkeme kararının ardından tedbiren görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindekilerin genel merkezden ayrılarak TBMM’ye geçtiği öğrenildi.
Daha sonra Kılıçdaroğlu’na yakın isimler parti genel merkezine gelerek hasar gören alanlarda inceleme yaptı. Binada temizlik çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Öte yandan genel merkezde, Özgür Özel’e ait bazı fotoğrafların indirildiği görüldü. Emniyet güçlerinin bina çevresindeki yoğun güvenlik önlemlerini sürdürdüğü aktarıldı.