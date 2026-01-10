Türkiye Süper Kupası Finali'nde bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 18:45'te başlayan maç Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı yeni transferi Mateo Guendouzi ve Jayden Oostervolde'nin kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye Süper Kupası Finali'nde Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

"FENERBAHÇE SPOR KULUBÜ'NÜ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Kılıçdaroğlu paylaştığı mesajda şunları söyledi,

'Final maçına kadar gösterdikleri performans ve centilmenlikten dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe’ye teşekkür ediyor, Süper Kupa finalini kazanarak kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Spor Klubü’nü yürekten tebrik ediyorum.'