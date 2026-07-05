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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'ın Başbağlar köyünde 33 yıl önce yaşanan katliamın yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir anma mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, bölücü terör örgütü tarafından katledilen 33 vatandaşı saygı ve rahmetle andığını belirtti.

"MİLLETİMİZİN ORTAK VİCDANINI DERİNDEN YARALADI"

Başbağlar katliamının yalnızca hayatını kaybedenlerin ailelerini değil, tüm Türkiye'yi derinden etkileyen bir acı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"33 yıl önce Başbağlar'da bölücü terör örgütü tarafından katledilen 33 yurttaşımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Bu acı olay, sadece hayatını kaybedenlerin ailelerini değil, milletimizin ortak vicdanını da derinden yaralamıştır."

"TOPLUMSAL BARIŞI GÜÇLENDİRMEK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ"

Kılıçdaroğlu, geçmişte yaşanan acılardan ders çıkarılması gerektiğini belirterek, adalet ve hukukun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Mesajında, "Geçmişte yaşanan her türlü şiddet ve katliamdan ders çıkararak adaletin, hukukun, kardeşliğin ve toplumsal barışın güçlenmesi için hep birlikte çalışmak en büyük sorumluluğumuzdur." ifadelerine yer verdi.

Başbağlar katliamı, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde düzenlenen terör saldırısında 33 sivil vatandaşın hayatını kaybetmesiyle Türkiye'nin hafızasına kazınan en acı olaylardan biri olarak anılmaya devam ediyor.