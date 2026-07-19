Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in vefatının birinci yılı kapsamında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, yayımladığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Altan Öymen, geride yalnızca örnek bir siyasi yaşamı değil, nezaketin, sağduyunun ve demokratik olgunluğun izlerini de bıraktı. Farklı düşüncelerin bir arada yaşayabildiği, güçlü kurumlara ve ortak değerlere dayanan bir Türkiye idealini savundu. Aramızdan ayrılışının birinci yılında, Cumhuriyet Halk Partimizin kıymetli Genel Başkanı Altan Öymen'i saygı, minnet, rahmet ve özlemle anıyorum. Mekanı cennet olsun."