Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı "kanunun emredici hükümlerine aykırılık" gerekçesiyle ve "mutlak butlan" (baştan itibaren tamamen geçersiz sayılma) ilkesiyle iptal etmesi, muhalefet blokunda taşları yerinden oynattı.

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, parti içerisinde hem delege hem de CHP seçmeninden Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor.

Özgür Özel'in çağrısı üzerine Olağanüstü Kurultay için delegelerin başlattığı imza kampanyasında toplam imza sayısı 900'ün üzerinde. CHP'de mahkeme kararıyla yeniden yetkili hale gelen Parti Meclisi ise henüz toplanmadı. Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'nde de çoğunluğu Özel destekçilerine kaybettiği iddia edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de 2023 seçimlerine 'Millet İttifakı' çatısı altında giren "altılı masa" liderlerinden geldi.

Kılıçdaroğlu'nun sınırlı oy oranlarına rağmen onlarca milletvekilini CHP sıralarından Meclis'e taşıdığı DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'de CHP'de değişime karşı çıktı.

İşte 'altılı masa' liderlerinin o açıklamaları:

ALİ BABACAN (DEVA PARTİSİ): HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK TAMAMEN ORTADAN KALKTI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kararın Türkiye'deki hukuki güvensizliği derinleştirdiğini savunarak konuyu sistem eleştirisine taşıdı:

"Türkiye'de hukuki öngörülebilirliğin ve yargı güvencesinin ne aşamaya geldiğini bu kararla bir kez daha net bir şekilde gördük. Bir siyasi partinin yıllar önce yaptığı kurultayın 'mutlak butlan' ile sakatlandığının söylenmesi, sadece CHP'yi değil, tüm demokratik kurumları tehdit eden bir belirsizlik yaratır. Seçim yargısı ile adli yargı arasındaki yetki çatışması acilen çözülmelidir."

AHMET DAVUTOĞLU (GELECEK PARTİSİ): DEMOKRATİK SÜREÇLERİN FELÇ EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ise iktidarın muhalefet blokunu dağıtma ve erken seçim ihtimallerine karşı ön alma çabası içinde olduğunu ileri sürdü:

"Bu karar, Türkiye’yi çok tehlikeli bir hukuk kaosuna sürükleme potansiyeli taşıyor. Muhalefetin en büyük partisini idari ve hukuki açmazlarla felç etmeyi hedefleyen bir hamle ile karşı karşıyayız. 2023’te milletimize vaat ettiğimiz demokratik hukuk devleti mücadelesinin ne kadar haklı olduğu bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ortaklarımızın yanındayiz."

GÜLTEKİN UYSAL (DEMOKRAT PARTİ): DEMOKRATİK REKABETİN BOĞULDUĞU BİR TÜRKİYE HEDEFİ VAR

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da ‘Mutlak Butlan’ın ardından "Yaşananlar 'rakipsiz kazanma ve muhalefetsiz Türkiye' stratejisinin bir sonucu. Seçimlere girmenin serbest ama kazanmanın yasak olduğu, demokratik rekabetin boğulduğu bir Türkiye hedefi var. Artık kimse, hiç bir kurumsal yapı güvende değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Ankara kulislerinde, mahkemenin verdiği bu "mutlak butlan" kararının ardından Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ekibinin yeni bir siyasi oluşuma gidip gitmeyeceği tartışılmaya devam ediyor.